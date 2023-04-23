Чи можна мити голову при себорейному дерматиті

Себорейний дерматит – це поширене захворювання шкіри, яке викликає чимало неприємних відчуттів.

Підвищена жирність шкіри обличчя та тіла, свербіж, почервоніння, висипання, лупа, шкірки та лущення на шкірі обличчя та голови – усе це відчувають люди, які страждають від себорейного дерматиту.

Факти ICTV дізнавалися, що таке себорейний дерматит, чи можна мити голову при захворюванні, чому виникає та симптоми.

Що таке себорейний дерматит: причини появи та симптоми

Лікар-трихолог, косметолог та дерматолог Валерій Мовчан зазначає, що себорейний дерматит – поширене захворювання, з переважною локалізацією висипань на шкірі волосяної частини голови та обличчя, тобто в зонах з найбільшою концентрацією сальних залоз.

– Себорейний дерматит може розвинутися у людей будь-якого віку, а також у дітей, – додає лікар.

За словами Мовчана, точні причини виникнення захворювання невідомі. Проте підвищене саловиділення може бути обумовлене ​​генетичним фактором, тому себорейний дерматит – часто спадкове захворювання.

Важливу роль у виникненні захворювання відіграють:

гени та гормони;

зміна мікробіом шкіри голови (зміна бактеріальної флори, колонізація грибком роду malassezia);

порушення функції сальних залоз,

кількісні та якісні зміни шкірного сала;

запальна реакція шкіри з формуванням характерних висипань в типових себорейних зонах;

стрес, порушення сну;

захворювання ШКТ;

неправильний догляд за шкірою голови (рідко миєте голову, регулярно використовуєте сухі чи без сульфатні шампуні особливо при жирному типі шкіри голови);

прийом лікарських препаратів;

дефіцит вітамінів групи B, цинку, метіоніну;

сезонність.

– Себорейний дерматит часто з’являється на шкірі голови, де симптоми можуть варіюватися від сухих пластівців (лупи) до жовтих, жирних лусочок на почервонілій шкірі. Також можлива наявність свербіння різного ступеня, – каже Мовчан.

Також хвороба може розвинутися на інших ділянках тіла, наприклад, на обличчі (бровах, віях, бороді, біля крил носа, за вушні області, лоб), верхній частині грудей та спина.

У цих зонах висипання, як правило, симетричні та можуть проявлятися такими симптомами: почервоніння, жирна шкіра, жовтуваті кірочки, свербіж та печіння, плями рожевого кольору.

Якщо у вас зʼявилися такі симптоми, трихолог радить відразу звертатися до лікаря!

– Варто звертатись до лікаря з метою визначення тактики лікування та профілактики такого стану.

Мовчан додає, що себорейний дерматит може бути діагностований на підставі даних анамнезу, скарг, клінічного обстеження, результатів дерматоскопії та трихоскопії.

На жаль, розв’язувати цю проблему раз і на завжди не можливо, проте завдяки правильній терапії можна досягти стійкої ремісії.

Аби покращити стан шкіру та вивести себорейний дерматит в ремісію, лікар-трихолог має підібрати для вас спеціальні доглядові лінійки та лікування в періоди загострення, а далі потрібно вчитися правильно доглядати за шкірою голови.

Чи можна мити голову при себорейному дерматиті

При себорейному дерматиті мити голову можна, але не часто, оскільки це надмірно стимулює секрецію сальних залоз. Також важливо використовувати неагресивні косметичні продукти, адже вони здатні видаляти шкірне сало, не змінюючи при цьому гідроліпідну плівку шкіри голови.

Взагалі під час лікування, лікарі порадять вам використовувати зовнішні засоби (мазі, креми), покликані зняти запалення, свербіння шкіри. Вони будуть регулювати виділення себума та володіють протигрибковим ефектом.

Як додатковий догляд за себорейним дерматитом лікар також може порекомендувати використовувати лікувальну косметику: шампуні, лосьйони, бальзами з вмістом протигрибкових речовин, цинку, дьогтю, саліцилової кислоти, вітамінів.

Зверніть увагу, що фарбувати волосся при сухому себорейному дерматиті не рекомендується, особливо в період загострення.

Варто розуміти, що волосся дуже ослаблене та схильне до випадіння, а після фарбування цей процес може лише посилитися. Крім того, речовини в складі фарби можуть посилити сухість та лущення шкіри голови.

Тому спершу відвідайте трихолога та почніть лікування, дотримуючись усіх рекомендацій лікаря.