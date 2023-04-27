Вода з лимоном містить багато корисних властивостей: калій, магній, кальцій, залізо, вітаміни С, А і всю підгрупу вітамінів В.
Також напій дозволяє зняти запальні процеси, налагодити травлення, позбавляє від токсинів й впливає на очищення печінки. Крім того, лимон відмінно допомагає при вірусних захворюваннях.
Як правильно пити воду з лимоном та яких правил слід дотримуватися, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Вода з лимоном: як правильно пити
Напій чудово втамовує спрагу, насичує організм необхідними вітамінами, мінералами та мікроелементами. Також вода з лимоном допомагає відновити кислотно-лужний баланс в організмі, а це необхідно, щоб запобігти хворобам та позбавитися від зайвої ваги.
Попри свою користь, слід знати, як правильно пити воду з лимоном та які існують протипоказання.
Нутриціолог, дієтолог Юлія Кропивка зазначає, що дуже важливо не просто правильно змішати воду з лимоном, а й пити її за певною технологією.
За словами Юлії, існує кілька важливих правил, яких слід дотримуватися при вживанні води з лимоном:
- Пити воду з лимоном потрібно за 15-20 хв до їжі.
- За один раз можна випивати лише одну склянку води з лимоном. Тут важливо не перестаратися, адже пити лимонну воду важливо не багато, а регулярно.
- Пити можна лише свіжоприготовлений напій (сік має бути свіжим). Готувати воду напередодні увечері заборонено!
- Температура води має бути 30-36° або кімнатна. Холодна рідина натщесерце може нашкодити шлунку та навіть викликати спазми.
- Зберігати приготовлений напій у холодильнику не варто.
- Пити лимонну воду впродовж дня не рекомендується, це може нашкодити шлунку та викликати різкий біль.
- Після прийому води з лимоном обов’язково поїжте. Напій сприяє інтенсивнішому виробленню шлункового соку, тому прийом їжі має бути повноцінним (чашка кави або чаю не підходить).
- Пити лимонну воду краще через трубочку, особливо, якщо у вас чутлива емаль. Лимонна кислота може викликати відчуття дискомфорту у роті, адже регулярне її вживання робить зубну емаль чутливішою.
– Воду з лимоном натщесерце можна вживати лише повністю здоровим людям!
Пити лимонну воду заборонено:
- При захворюваннях шлунково-кишкового тракту (виразка або гастрит).
- При стоматиті. Якщо людина має ранки в роті пити лимонну воду заборонено. Вона викликає сильне подразнення слизової оболонки.
- Також вживання на порожній шлунок води з лимоном може погіршити ситуацію за наявності гіпоацидності (знижений рівень кислоти) або підвищеної продукції кислоти в шлунку.