Вода з лимоном містить багато корисних властивостей: калій, магній, кальцій, залізо, вітаміни С, А і всю підгрупу вітамінів В.

Також напій дозволяє зняти запальні процеси, налагодити травлення, позбавляє від токсинів й впливає на очищення печінки. Крім того, лимон відмінно допомагає при вірусних захворюваннях.

Як правильно пити воду з лимоном та яких правил слід дотримуватися, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вода з лимоном: як правильно пити

Напій чудово втамовує спрагу, насичує організм необхідними вітамінами, мінералами та мікроелементами. Також вода з лимоном допомагає відновити кислотно-лужний баланс в організмі, а це необхідно, щоб запобігти хворобам та позбавитися від зайвої ваги.

Попри свою користь, слід знати, як правильно пити воду з лимоном та які існують протипоказання.

Нутриціолог, дієтолог Юлія Кропивка зазначає, що дуже важливо не просто правильно змішати воду з лимоном, а й пити її за певною технологією.

За словами Юлії, існує кілька важливих правил, яких слід дотримуватися при вживанні води з лимоном:

Пити воду з лимоном потрібно за 15-20 хв до їжі. За один раз можна випивати лише одну склянку води з лимоном. Тут важливо не перестаратися, адже пити лимонну воду важливо не багато, а регулярно. Пити можна лише свіжоприготовлений напій (сік має бути свіжим). Готувати воду напередодні увечері заборонено! Температура води має бути 30-36° або кімнатна. Холодна рідина натщесерце може нашкодити шлунку та навіть викликати спазми. Зберігати приготовлений напій у холодильнику не варто. Пити лимонну воду впродовж дня не рекомендується, це може нашкодити шлунку та викликати різкий біль. Після прийому води з лимоном обов’язково поїжте. Напій сприяє інтенсивнішому виробленню шлункового соку, тому прийом їжі має бути повноцінним (чашка кави або чаю не підходить). Пити лимонну воду краще через трубочку, особливо, якщо у вас чутлива емаль. Лимонна кислота може викликати відчуття дискомфорту у роті, адже регулярне її вживання робить зубну емаль чутливішою.

– Воду з лимоном натщесерце можна вживати лише повністю здоровим людям!

Пити лимонну воду заборонено: