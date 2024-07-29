Как быстро протрезветь - еффективные способы | Здоровье

Ученые-физиологи Университета штата Иллинойс рассказали, как победить похмелье. Они утверждают, что справиться с неприятным состоянием помогут витамины группы В.
Сила витаминов
— Витамин В6 помогает быстрее переработать алкоголь, стимулирует активность печени и оказывает детоксикационное действие. Установлено, что 1200 миллиграмм этого витамина снижают симптомы похмелья в два раза. Витамин В1 стимулирует синтез фермента ацетил-КоА, с помощью которого завершается переработка этилового спирта до углекислого газа и воды, — отметил эксперт Шейн Филлипс.
По словам ученых, лучше всего употреблять родные витамины с водой. При этом не стоит принимать вместе оба витамина В1 и В6, поскольку организм усвоит только один. Перерыв между ними должен быть не менее четырех часов.
Кроме этого, специалисты рекомендуют позаботиться о выведении токсинов из организма. Этого можно достичь с помощью аскорбинки, которая содержит витамин С.
Как быстро протрезветь — советы
Чтобы восстановить силы и быстро протрезветь после большого количества алкоголя, существует множество народных и научных способов. Один из самых известных — выпить огуречного рассола, хотя на самом деле, от похмелья больше помогает капустный.
- Пейте чистую воду и напитки, которые помогут быстрее нейтрализовать токсины и добавить энергии. Например, молочные продукты (молоко, кефир), сок из апельсинов или граната с медом, томатный сок, фреш из яблок, моркови и сельдерея и тому подобное.
- Устройте сеанс ароматерапии. Эфирное масло мяты полезно, если есть тошнота. Вы можете вдыхать его аромат с помощью аромалампы или капнуть несколько капель эфирного масла мяты на ткань. Или сделать чай из свежей или сушеной мяты. Аналогичными свойствами обладает также имбирь.
- Ешьте продукты, богатые электролитами, веществами, которые отвечают за передачу электрических импульсов в нашем теле, поддержание водного баланса и регулирование различных функций организма. Источниками электролитов являются бананы, апельсины, виноград, помидоры, шпинат, брокколи, молоко, йогурт, творог, овсянка, цельнозерновой хлеб, изюм, финики, курага, а также орехи и семена.
- Гуляйте! Прогулка на свежем воздухе или зарядка могут намного улучшить самочувствие и метаболизм.
- Закажите сауну, баню или массаж. Эти процедуры хорошо восстанавливают силы, улучшают кровообращение и избавляют от токсинов.
Помните, что организм каждого человека уникален, поэтому приведенные выше способы быстро протрезветь не могут быть одинаково эффективными для всех. Важно слушать свое тело и дать ему время восстановиться.