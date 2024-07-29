Как быстро протрезветь - еффективные способы | Здоровье

Ученые-физиологи Университета штата Иллинойс рассказали, как победить похмелье. Они утверждают, что справиться с неприятным состоянием помогут витамины группы В.

Сила витаминов

— Витамин В6 помогает быстрее переработать алкоголь, стимулирует активность печени и оказывает детоксикационное действие. Установлено, что 1200 миллиграмм этого витамина снижают симптомы похмелья в два раза. Витамин В1 стимулирует синтез фермента ацетил-КоА, с помощью которого завершается переработка этилового спирта до углекислого газа и воды, — отметил эксперт Шейн Филлипс.

По словам ученых, лучше всего употреблять родные витамины с водой. При этом не стоит принимать вместе оба витамина В1 и В6, поскольку организм усвоит только один. Перерыв между ними должен быть не менее четырех часов.

Кроме этого, специалисты рекомендуют позаботиться о выведении токсинов из организма. Этого можно достичь с помощью аскорбинки, которая содержит витамин С.

Сейчас смотрят

Как быстро протрезветь — советы

Чтобы восстановить силы и быстро протрезветь после большого количества алкоголя, существует множество народных и научных способов. Один из самых известных — выпить огуречного рассола, хотя на самом деле, от похмелья больше помогает капустный.

Пейте чистую воду и напитки, которые помогут быстрее нейтрализовать токсины и добавить энергии. Например, молочные продукты (молоко, кефир), сок из апельсинов или граната с медом, томатный сок, фреш из яблок, моркови и сельдерея и тому подобное.

Устройте сеанс ароматерапии. Эфирное масло мяты полезно, если есть тошнота. Вы можете вдыхать его аромат с помощью аромалампы или капнуть несколько капель эфирного масла мяты на ткань. Или сделать чай из свежей или сушеной мяты. Аналогичными свойствами обладает также имбирь.

Ешьте продукты, богатые электролитами, веществами, которые отвечают за передачу электрических импульсов в нашем теле, поддержание водного баланса и регулирование различных функций организма. Источниками электролитов являются бананы, апельсины, виноград, помидоры, шпинат, брокколи, молоко, йогурт, творог, овсянка, цельнозерновой хлеб, изюм, финики, курага, а также орехи и семена.

Гуляйте! Прогулка на свежем воздухе или зарядка могут намного улучшить самочувствие и метаболизм.

Закажите сауну, баню или массаж. Эти процедуры хорошо восстанавливают силы, улучшают кровообращение и избавляют от токсинов.

Помните, что организм каждого человека уникален, поэтому приведенные выше способы быстро протрезветь не могут быть одинаково эффективными для всех. Важно слушать свое тело и дать ему время восстановиться.