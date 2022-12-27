Внезапное кровотечение из носа может начаться как у взрослых, так и у детей. Кровь может начать лить из носа очень неожиданно, а это нередко вызывает стресс и ступор. Человек не понимает, как действовать и за что хвататься.

Поэтому Факты ICTV узнали, как остановить кровотечение из носа и когда стоит звонить в скорую помощь.

Как остановить кровь из носа

Семейный врач Наталья Сидорец предоставила подробную и пошаговую инструкцию, которая поможет остановить кровотечение из носа.

Сейчас смотрят

— Первое, что стоит сделать, это успокоиться, не паниковать и расслабиться, — советует врач.

Далее необходимо сесть прямо и слегка наклонить голову и тело вперед.

— Старайтесь дышать ртом. Приложите пакет со льдом к переносице, чтобы кровеносные сосуды сузились. Не стоит запрокидывать голову назад. Это важно! — говорит врач.

Далее, по словам врача, плотно зажмите мягкую часть носа (крылья), однако не стоит сжимать переносицу – это не поможет остановить кровотечение.

В таком положении стоит просидеть от 5 до 10 минут. По истечении времени проверьте, не прошло ли кровотечение. Если кровь до сих пор течет, продолжайте сжимать крылья и не забывайте про холодный компресс или лед.

Что нельзя делать

— Нельзя ложиться или запрокидывать голову назад! — говорит Сидорец.

Такие действия могут вызвать тошноту, диарею или рвоту, ведь кровь начнет стекать по горлу.

Также нельзя:

вставлять в ноздри салфетки или вату;

напрягаться или поднимать что-то тяжелое;

тереть нос в первые минуты появления крови.

Когда обращаться к врачу

По словам Сидорец, вызвать скорую нужно, когда кровь не останавливается около 15-20 минут.

Если кровь обильно течет из носа и вы постепенно теряете большое количество жидкости — это тоже звоночек, что лучше позвонить в скорую.

Если вам становится плохо, вы понимаете, что скоро потеряете сознание, и началась рвота — срочно звоните врачу.

Кровотечение из носа: причины

На самом деле причин может быть множество. Например, у детей кровь из носа может быть вызвана аллергиями, болезнями, сильным насморком и тому подобное. Также детки любят втыкать в ноздри различные предметы.

У взрослых это вызывается повышенным артериальным давлением, сухостью или воспалением слизистой оболочки, нарушением свертываемости крови или появлением новообразований. Причин может быть много, однако самой распространенной причиной для взрослых и детей является сухость воздуха.

Это особенно актуально зимой, когда мы большую часть проводим дома рядом с батареями и обогревателями, которые очень сушат воздух.

Как результат, наша носовая оболочка очень сохнет и трескается. Именно поэтому врачи рекомендуют часто проветривать помещение и покупать увлажнители воздуха.

Кстати, кровь может пойти из носа, когда мы болеем.

К распространенным причинам кровотечения из носа можно отнести: