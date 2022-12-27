Раптова кровотеча з носа може початися як у дорослих, так і в дітлахів. Кров може почати лити дуже несподівано, а це нерідко викликає стрес та ступор. Людина не розуміє, як діяти та за що хапатися.

Тому Факти ICTV дізналися, як зупинити кровотечу з носа та коли варто телефонувати у швидку.

Як зупинити кров з носа

Сімейний лікар Наталія Сидорець надала детальну та покрокову інструкцію, яка допоможе зупинити кровотечу з носа.

Зараз дивляться

– Перше, що варто зробити, це заспокоїтись, не панікувати та розслабитись, – радить лікар.

Далі необхідно сісти прямо та злегка нахилити голову та тіло вперед.

– Намагайтеся дихати ротом. Прикладіть пакет з льодом до перенісся, щоб кровоносні судини звузились. Не варто закидати голову назад. Це важливо! – каже лікар.

Далі, за словами лікаря, щільно затисніть м’яку частину носа (крила), проте не варто стискати перенісся – це не допоможе зупинити кровотечу.

У такому положенні варто просидіти від 5 до 10 хвилин. Після закінченню часу перевірте, чи не пройшла кровотеча. Якщо кров досі тече, продовжуйте стискати крила та не забувайте про холодний компрес чи лід.

Що не можна робити

– Не можна лягати чи закидати голову назад! – каже Сидорець.

Такі дії можуть спричинити нудоту, діарею чи блювання, адже кров почне стікати по горлянці.

Також не можна:

вставляти у ніздрі серветки чи вату;

напружуватися чи підіймати щось важке;

терти ніс у перші хвилини появи крові.

Коли звертатися до лікаря

За словами Сидорець, викликати швидку потрібно, коли кров не зупиняється близько 15-20 хвилин.

Якщо кров рясно юшить з носа та ви поступово втрачаєте велику кількість рідини – це теж дзвіночок, що краще зателефонувати у швидку.

Якщо вам стає зле, ви розумієте, що скоро втратите свідомість, та почалась блювота – терміново телефонуйте лікарю.

Кровотеча з носа: причини

Насправді причин може бути безліч. Наприклад, у дітлахів кров з носа може бути викликана алергіями, хворобами, сильним нежитем тощо. Також дітки полюбляють встромляти у ніздрі різні предмети.

У дорослих це спричиняється підвищеним артеріальним тиском, сухістю або запаленням слизової оболонки, порушенням згортання крові чи появою новоутворень. Причин може бути багато, однак найпоширенішою причиною для дорослих і дітей є сухість повітря.

Це особливо актуально взимку, коли ми більшу частину часу проводимо вдома поруч з батареями та обігрівачами, які дуже сушать повітря.

Як результат, наша носова оболонка дуже сохне та тріскається. Саме тому лікарі рекомендують часто провітрювати приміщення та купувати зволожувачі повітря.

До речі, кров може піти з носа, коли ми хворіємо.

До поширених причин кровотечі з носа можна віднести: