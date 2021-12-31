Последний день года — время не только подводить итоги, но и планировать. Однако подумать стоит не только об отдыхе, путешествиях, смене места работы, но и о здоровье.

В Центре общественного здоровья советуют уже сейчас спланировать визиты к врачу в 2022 году.

— Запишите в календаре или записной книжке профилактический осмотр, который вам нужно пройти у своего семейного врача. Его рекомендуют делать раз в год всем, даже тем, у кого нет симптомов неинфекционных заболеваний, — говорится в сообщении ЦОЗ.

Кроме того, есть ряд профилактических осмотров, которые рекомендуют проходить вовремя:

гипертоническая болезнь и сердечные заболевания (мужчинам с 40 лет и женщина с 50 лет) — каждые два года;

сахарный диабет (мужчинам и женщинам от 45 лет) – ежегодно;

быстрый тест на выявление антител к ВИЧ – ежегодно;

туберкулез (анкетирование) – ежегодно;

рак молочной железы (женщинам с 40 лет) – маммография каждые два года;

колоректальный рак (мужчины и женщины 50-75 лет) – ежегодно;

рак предстательной железы (мужчинам с 40 лет) – ежегодные профилактические осмотры.

Также можно спланировать физическую активность в течение года, прописать планы по похудению, переходу на здоровый образ жизни.

Источник: Центр общественного здоровья Украины