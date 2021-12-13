Праздник приближается, а с ним и пора подводить итоги 2021 года.

Это довольно важный ритуал, который позволяет оценить достигнутое, фундамент, на котором стоит человек. И от этого следует отталкиваться и строить планы на 2022 год.

Как правильно подводить итоги года

указать перечень успехов – например, 20 достижений в разных сферах жизни за год;

определить, каким сферам удалось уделить больше внимания в течение года, а которыми пришлось пренебречь; проанализировать ситуацию и пытаться соблюдать баланс в новом году;

составить список благодарностей — людям, ситуациям или вещам, которые изменили жизнь к лучшему и заставили расти;

зафиксировать нереализованные планы, незавершенные дела.

Последние можно переносить в планы на 2022 год. Кстати, планирование будущего также важный ритуал, как и подведение итогов. Он поможет определиться с приоритетами, планами, разумно распределить время, силы.

Он никак не будет ограничивать человека в течение года, только будет определенным указателем, который поможет двигаться к цели, а не распыляться на мелкие желания.

Источник: Психологическая поддержка