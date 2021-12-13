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Перш ніж переходити до планування. Як правильно підбивати підсумки року

13 Грудня 2021, 14:26
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
підсумки року
Джерело: Pixabay

Свято наближається, а з ним і час підбивати підсумки 2021 року.

Це доволі важливий ритуал, який дає змогу оцінити досягнуте, фундамент, на якому стоїть людина. І від цього варто відштовхуватися та будувати плани на 2022 рік.

Як правильно підбивати підсумки року

  • вказати перелік успіхів – наприклад, 20 досягнень у різних сферах життя за рік;
  • визначити, яким сферам вдалося приділити найбільше уваги протягом року, а якими довелося знехтувати; проаналізувати ситуацію та намагатися дотримуватися балансу в новому році;
  • скласти список подяк – людей, ситуацій чи речей, які змінили життя на краще та змусили зростати;
  • зафіксувати нереалізовані плани, незавершені справи.
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Останні можна переносити у плани на 2022 рік. До речі, планування майбутнього також важливий ритуал, як і підбиття підсумків. Він допоможе визначитися за пріоритетами, планами, розумно розподілити час, сили.

Він жодним чином не обмежуватиме людину протягом року, лише буде певним дороговказом, який допоможе рухатися до мети, а не розпорошуватися на дрібні бажання.

Джерело: Психологічна підтримка

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підсумки року , Поради
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