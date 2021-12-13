Свято наближається, а з ним і час підбивати підсумки 2021 року.

Це доволі важливий ритуал, який дає змогу оцінити досягнуте, фундамент, на якому стоїть людина. І від цього варто відштовхуватися та будувати плани на 2022 рік.

Як правильно підбивати підсумки року

вказати перелік успіхів – наприклад, 20 досягнень у різних сферах життя за рік;

визначити, яким сферам вдалося приділити найбільше уваги протягом року, а якими довелося знехтувати; проаналізувати ситуацію та намагатися дотримуватися балансу в новому році;

скласти список подяк – людей, ситуацій чи речей, які змінили життя на краще та змусили зростати;

зафіксувати нереалізовані плани, незавершені справи.

Останні можна переносити у плани на 2022 рік. До речі, планування майбутнього також важливий ритуал, як і підбиття підсумків. Він допоможе визначитися за пріоритетами, планами, розумно розподілити час, сили.

Він жодним чином не обмежуватиме людину протягом року, лише буде певним дороговказом, який допоможе рухатися до мети, а не розпорошуватися на дрібні бажання.

Джерело: Психологічна підтримка