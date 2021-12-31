Останній день року – час не лише підбивати підсумки, а й планувати. Проте подумати варто не лише про відпочинок, подорожі, зміну місця роботи, а й про здоров’я.
У Центрі громадського здоров’я радять уже зараз спланувати візити до лікаря у 2022-ому.
– Занотуйте в календарі чи записнику профілактичний огляд, який вам треба пройти у свого сімейного лікаря. Його рекомендують робити раз на рік всім, навіть тим, у кого немає симптомів неінфекційних захворювань, – йдеться у повідомленні ЦГЗ.
Крім того, є низка профілактичних оглядів, які рекомендують проходити вчасно:
- гіпертонічна хвороба та серцеві захворювання (чоловікам 3 40 років та жінка 3 50 років) – кожні два роки;
- цукровий діабет (чоловікам та жінкам від 45 років) – щороку;
- швидкий тест на виявлення антитіл до ВІЛ – щороку;
- туберкульоз (анкетування) – щороку;
- рак молочної залози (жінкам з 40 років) – мамографія кожні два роки;
- колоректальний рак (чоловіки та жінки 50-75 років) – щороку;
- рак передміхурової залози (чоловікам з 40 років) – щорічні профілактичні огляди.
Також можна спланувати фізичну активність протягом року, прописати плани щодо схуднення, переходу на здоровий спосіб життя.
Джерело: Центр громадського здоров’я України