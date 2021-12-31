Останній день року – час не лише підбивати підсумки, а й планувати. Проте подумати варто не лише про відпочинок, подорожі, зміну місця роботи, а й про здоров’я.

У Центрі громадського здоров’я радять уже зараз спланувати візити до лікаря у 2022-ому.

– Занотуйте в календарі чи записнику профілактичний огляд, який вам треба пройти у свого сімейного лікаря. Його рекомендують робити раз на рік всім, навіть тим, у кого немає симптомів неінфекційних захворювань, – йдеться у повідомленні ЦГЗ.

Крім того, є низка профілактичних оглядів, які рекомендують проходити вчасно:

гіпертонічна хвороба та серцеві захворювання (чоловікам 3 40 років та жінка 3 50 років) – кожні два роки;

цукровий діабет (чоловікам та жінкам від 45 років) – щороку;

швидкий тест на виявлення антитіл до ВІЛ – щороку;

туберкульоз (анкетування) – щороку;

рак молочної залози (жінкам з 40 років) – мамографія кожні два роки;

колоректальний рак (чоловіки та жінки 50-75 років) – щороку;

рак передміхурової залози (чоловікам з 40 років) – щорічні профілактичні огляди.

Також можна спланувати фізичну активність протягом року, прописати плани щодо схуднення, переходу на здоровий спосіб життя.

Джерело: Центр громадського здоров’я України