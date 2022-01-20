Ученые-медики из Университета Калифорнии в США в ходе проведенного исследования выяснили, что грудное молоко женщин с Covid-19 не содержит вирусной РНК, способной размножаться в культуре клеток.

Это означает, что грудное вскармливание не противопоказано детям матерей, инфицированным SARS-CoV-2.

Медики исследовали грудное молоко 110 кормящих женщин на следы РНК SARS-CoV-2. У 65 участниц тест на коронавирус дал положительный результат, у 9 женщин были симптомы заболевания, но тест оказался негативным. Еще 36 женщин с симптомами болезни тест на коронавирус не сдавали.

Вирусную РНК обнаружили у 7 участниц выборки (6%), но никто из детей больных женщин Covid-19 не заболел. Тогда ученые заразили вирусом из грудного молока клетки, чтобы посмотреть на способность коронавируса реплицироваться. Оказалось, что он неспособен размножаться в культуре клеток, а значит и не представляет опасности для новорожденных.

Медики заключили, что грудное вскармливание не противопоказано детям матерей, инфицированным SARS-CoV-2. Тем не менее женщинам не стоит забывать о воздушно-капельном пути заражения, поэтому исследователи рекомендуют по возможности минимизировать риски передать болезнь ребенку.

Известно, что новорожденные также, как и взрослые люди, могут заразиться коронавирусной инфекцией — около 50% заболевших Covid-19 детей до 5 лет составляют груднички. У большинства из них болезнь протекает без серьезных осложнений, но встречаются и случаи тяжелой инфекции.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) советуют заболевшим Covid-19 матерям во время кормления грудью и ухода за новорожденным надевать защитную маску, а в остальное время держаться от него на расстоянии не менее двух метров.

Источник: Nature