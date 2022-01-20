Вчені-медики з Університету Каліфорнії в США в ході проведеного дослідження з’ясували, що грудне молоко жінок з Covid-19 не містить вірусної РНК, здатної розмножуватися в культурі клітин.

Це означає, що грудне вигодовування не протипоказане дітям матерів, інфікованих SARS-CoV-2.

Медики досліджували грудне молоко 110 жінок, що годують, на сліди РНК SARS-CoV-2. У 65 учасниць тест на коронавірус дав позитивний результат, у 9 жінок були симптоми захворювання, але тест виявився негативним. Ще 36 жінок з симптомами хвороби тест на коронавірус не здавали.

Вірусну РНК виявили у 7 учасниць вибірки (6%), але ніхто з дітей хворих на Covid-19 жінок не захворів. Тоді вчені заразили вірусом з грудного молока клітини, щоб подивитися на здатність коронавірусу реплікуватися.

З’ясувалося, що він нездатний розмножуватися в культурі клітин, а тому й не становить небезпеки для новонароджених.

Медики зробили висновок, що грудне вигодовування не протипоказане дітям матерів, інфікованих SARS-CoV-2. Проте жінкам не варто забувати про повітряно-крапельний шлях зараження, тому дослідники рекомендують за можливості мінімізувати ризики передати хворобу дитині.

Відомо, що новонароджені також, як і дорослі люди, можуть заразитися коронавірусною інфекцією – близько 50% хворих на Covid-19 дітей до 5 років становлять немовлята. У більшості з них хвороба протікає без серйозних ускладнень, але зустрічаються і випадки важкої інфекції.

Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) радять хворим на Covid-19 матерям під час годування грудьми і догляду за новонародженим надягати захисну маску, а в інший час триматися від нього на відстані не менше двох метрів.

Джерело: Nature