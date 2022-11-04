Директор Центра психического здоровья и реабилитации “Лесная поляна” Минздрава Украины Kseniia Vosnitsyna поделилась советами, как вести себя с человеком, у которого посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

— Жить с ПТСР довольно сложно — никогда не знаешь, в какой момент, при каких обстоятельствах и в какой форме проявятся симптомы. В большинстве случаев их запускают внутренние и внешние факторы, которые называют триггерами, — объяснила специалист.

И уточнила: триггеры могут быть внутренними и внешними. Внутренние триггеры – это то, что мы чувствуем внутри: мысли, эмоции и телесные ощущения (как в момент травматического события).

Внешние триггеры — это ситуации, люди или места, которые напоминают о травматическом событии, к примеру, определенные слова, звуки, локации и тому подобное.

Сейчас смотрят

Читайте также: Что такое арттерапия и как она применяется при лечении ПТСР

Как уменьшить риски воздействия внешних травмирующих факторов:

не создавайте ситуаций, в которых возможно возникновение триггеров;

ограничьте пребывание в местах скопления людей без надобности;

избегайте резких звуков, которые могут напоминать травматическое событие (музыкальные игрушки, рингтоны и т.д.);

не создавайте громких звуков;

сведите к минимуму неожиданности;

не прикасайтесь к телу человека и не обнимайте его без разрешения.

Чего не стоит делать, если у человека ПТСР:

просить рассказать о травматическом опыте. Людям с ПТСР может быть сложно говорить, к тому же, это может вызвать ретравматизацию;

обесценивать пережитый опыт;

героизировать;

требовать (или просить), чтобы человек овладел собой – это не в пределах его возможностей;

обвинять и упрекать человека за то, как именно он реагирует и проявляет эмоции;

поддерживать избегание существующих психологических и физических симптомов;

говорить, что вы знаете и понимаете, что человек чувствует;

говорить, что ему повезло выжить — люди, пережившие травматические события, часто не чувствуют себя счастливыми;

говорить, что пора прекратить вести себя, как на войне;

говорить, что время лечит;

резко менять планы.

Как поддержать человека с ПТСР: