Директор Центра психического здоровья и реабилитации “Лесная поляна” Минздрава Украины Kseniia Vosnitsyna поделилась советами, как вести себя с человеком, у которого посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).
— Жить с ПТСР довольно сложно — никогда не знаешь, в какой момент, при каких обстоятельствах и в какой форме проявятся симптомы. В большинстве случаев их запускают внутренние и внешние факторы, которые называют триггерами, — объяснила специалист.
И уточнила: триггеры могут быть внутренними и внешними. Внутренние триггеры – это то, что мы чувствуем внутри: мысли, эмоции и телесные ощущения (как в момент травматического события).
Внешние триггеры — это ситуации, люди или места, которые напоминают о травматическом событии, к примеру, определенные слова, звуки, локации и тому подобное.
Как уменьшить риски воздействия внешних травмирующих факторов:
- не создавайте ситуаций, в которых возможно возникновение триггеров;
- ограничьте пребывание в местах скопления людей без надобности;
- избегайте резких звуков, которые могут напоминать травматическое событие (музыкальные игрушки, рингтоны и т.д.);
- не создавайте громких звуков;
- сведите к минимуму неожиданности;
- не прикасайтесь к телу человека и не обнимайте его без разрешения.
Чего не стоит делать, если у человека ПТСР:
- просить рассказать о травматическом опыте. Людям с ПТСР может быть сложно говорить, к тому же, это может вызвать ретравматизацию;
- обесценивать пережитый опыт;
- героизировать;
- требовать (или просить), чтобы человек овладел собой – это не в пределах его возможностей;
- обвинять и упрекать человека за то, как именно он реагирует и проявляет эмоции;
- поддерживать избегание существующих психологических и физических симптомов;
- говорить, что вы знаете и понимаете, что человек чувствует;
- говорить, что ему повезло выжить — люди, пережившие травматические события, часто не чувствуют себя счастливыми;
- говорить, что пора прекратить вести себя, как на войне;
- говорить, что время лечит;
- резко менять планы.
Как поддержать человека с ПТСР:
- позаботьтесь о ее базовых потребностях: приготовьте поесть, возьмите на себя другие бытовые дела;
- помогите найти контакты специалистов, организаций и групп поддержки;
- предлагайте поддержку и тепло. Будьте взвешенными, заботливыми, осторожными;
- не обесценивайте и не будьте слишком требовательными;
- когда человек осмелится говорить, может случиться, что он захочет говорить о травматическом событии снова и снова. Дайте возможность поговорить столько раз, сколько ей нужно;
- делайте вместе обычные рутинные дела;
- говорите о будущем и стройте общие планы. Это может помочь противостоять распространенному мнению людей с ПТСР о том, что их будущее обречено;
- избегайте наркотиков, алкоголя и курения дома и в вашем окружении;
- если состояние человека очень тяжелое, не оставляйте его в одиночестве.