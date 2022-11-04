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Если у близкого человека ПТСР: что ни в коем случае нельзя говорить и делать

4 ноября 2022, 17:38
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

Директор Центра психического здоровья и реабилитации “Лесная поляна” Минздрава Украины Kseniia Vosnitsyna поделилась советами, как вести себя с человеком, у которого посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

— Жить с ПТСР довольно сложно — никогда не знаешь, в какой момент, при каких обстоятельствах и в какой форме проявятся симптомы. В большинстве случаев их запускают внутренние и внешние факторы, которые называют триггерами, — объяснила специалист.

И уточнила: триггеры могут быть внутренними и внешними. Внутренние триггеры – это то, что мы чувствуем внутри: мысли, эмоции и телесные ощущения (как в момент травматического события).

Внешние триггеры — это ситуации, люди или места, которые напоминают о травматическом событии, к примеру, определенные слова, звуки, локации и тому подобное.

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Как уменьшить риски воздействия внешних травмирующих факторов:

  • не создавайте ситуаций, в которых возможно возникновение триггеров;
  • ограничьте пребывание в местах скопления людей без надобности;
  • избегайте резких звуков, которые могут напоминать травматическое событие (музыкальные игрушки, рингтоны и т.д.);
  • не создавайте громких звуков;
  • сведите к минимуму неожиданности;
  • не прикасайтесь к телу человека и не обнимайте его без разрешения.

Чего не стоит делать, если у человека ПТСР:

  • просить рассказать о травматическом опыте. Людям с ПТСР может быть сложно говорить, к тому же, это может вызвать ретравматизацию;
  • обесценивать пережитый опыт;
  • героизировать;
  • требовать (или просить), чтобы человек овладел собой – это не в пределах его возможностей;
  • обвинять и упрекать человека за то, как именно он реагирует и проявляет эмоции;
  • поддерживать избегание существующих психологических и физических симптомов;
  • говорить, что вы знаете и понимаете, что человек чувствует;
  • говорить, что ему повезло выжить — люди, пережившие травматические события, часто не чувствуют себя счастливыми;
  • говорить, что пора прекратить вести себя, как на войне;
  • говорить, что время лечит;
  • резко менять планы.

Как поддержать человека с ПТСР:

  • позаботьтесь о ее базовых потребностях: приготовьте поесть, возьмите на себя другие бытовые дела;
  • помогите найти контакты специалистов, организаций и групп поддержки;
  • предлагайте поддержку и тепло. Будьте взвешенными, заботливыми, осторожными;
  • не обесценивайте и не будьте слишком требовательными;
  • когда человек осмелится говорить, может случиться, что он захочет говорить о травматическом событии снова и снова. Дайте возможность поговорить столько раз, сколько ей нужно;
  • делайте вместе обычные рутинные дела;
  • говорите о будущем и стройте общие планы. Это может помочь противостоять распространенному мнению людей с ПТСР о том, что их будущее обречено;
  • избегайте наркотиков, алкоголя и курения дома и в вашем окружении;
  • если состояние человека очень тяжелое, не оставляйте его в одиночестве.

Источник
Минздрав
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