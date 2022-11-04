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Якщо у близької людини ПТСР: що ні в якому разі не можна говорити і робити

4 Листопада 2022, 17:38
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

Директорка Центру психічного здоров’я та реабілітації “Лісова поляна” МОЗ України Kseniia Vosnitsyna поділилася порадами, як поводитися з людиною, у якої посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

– Жити з ПТСР досить складно – ніколи не знаєш, в який момент, за яких обставин і в якій формі проявляться симптоми. У більшості випадків їх запускають внутрішні і зовнішні фактори, які називають тригерами, – пояснила фахівець.

І уточнила: тригери можуть бути внутрішніми і зовнішніми. Внутрішні тригери – це те, що ми відчуваємо всередині: думки, емоції та тілесні відчуття (як у момент травматичної події).

Зовнішні тригери – це ситуації, люди або місця, які нагадують про травматичну подію, наприклад, певні слова, звуки, локації тощо.

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Як зменшити ризики впливу зовнішніх факторів, що травмують:

  • не створюйте ситуацій, в яких можливе виникнення тригерів;
  • обмежте перебування в місцях скупчення людей без потреби;
  • уникайте різких звуків, які можуть нагадувати травматичну подію (музичні іграшки, рінгтони тощо);
  • не створюйте гучних звуків;
  • зведіть до мінімуму несподіванки;
  • не торкайтеся тіла людини і не обіймайте її без дозволу.

Чого не варто робити, якщо у людини ПТСР:

  • просити розповісти про травматичний досвід. Людям з ПТСР може бути складно говорити, до того ж, це може викликати ретравматизацію;
  • знецінювати пережитий досвід;
  • героїзувати;
  • вимагати (або просити), щоб людина опанувала собою – це не в межах її можливостей;
  • звинувачувати і дорікати людини за те, як саме вона реагує і проявляє емоції;
  • підтримуйте уникнення існуючих психологічних та фізичних симптомів;
  • говорити, що ви знаєте і розумієте, що людина відчуває;
  • говорити, що їй пощастило вижити – люди, які пережили травматичні події, часто не відчувають себе щасливими;
    говорити, що час припинити вести себе, як на війні;
  • говорити, що час лікує;
  • різко змінювати плани.

Як підтримати людину з ПТСР:

  • подбайте про її базові потреби: приготуйте поїсти, візьміть на себе інші побутові справи;
  • допоможіть знайти контакти фахівців, організацій та груп підтримки;
  • пропонуйте підтримку та тепло. Будьте зваженими, турботливими, обережними;
  • не знецінюйте і не будьте занадто вимогливими;
  • коли людина наважиться говорити, може статися, що вона захоче говорити про травматичну подію знову і знову. Дайте можливість поговорити стільки разів, скільки їй потрібно;
  • робіть разом звичайні рутинні справи;
  • говоріть про майбутнє і складайте спільні плани. Це може допомогти протистояти поширеній думці людей з ПТСР про те, що їхнє майбутнє приречене;
  • уникайте наркотиків, алкоголю та куріння вдома та у вашому оточенні;
  • якщо стан людини дуже важкий, не залишайте її на самоті.

Джерело
МОЗ
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