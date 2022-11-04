Директорка Центру психічного здоров’я та реабілітації “Лісова поляна” МОЗ України Kseniia Vosnitsyna поділилася порадами, як поводитися з людиною, у якої посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

– Жити з ПТСР досить складно – ніколи не знаєш, в який момент, за яких обставин і в якій формі проявляться симптоми. У більшості випадків їх запускають внутрішні і зовнішні фактори, які називають тригерами, – пояснила фахівець.

І уточнила: тригери можуть бути внутрішніми і зовнішніми. Внутрішні тригери – це те, що ми відчуваємо всередині: думки, емоції та тілесні відчуття (як у момент травматичної події).

Зовнішні тригери – це ситуації, люди або місця, які нагадують про травматичну подію, наприклад, певні слова, звуки, локації тощо.

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Як зменшити ризики впливу зовнішніх факторів, що травмують:

не створюйте ситуацій, в яких можливе виникнення тригерів;

обмежте перебування в місцях скупчення людей без потреби;

уникайте різких звуків, які можуть нагадувати травматичну подію (музичні іграшки, рінгтони тощо);

не створюйте гучних звуків;

зведіть до мінімуму несподіванки;

не торкайтеся тіла людини і не обіймайте її без дозволу.

Чого не варто робити, якщо у людини ПТСР:

просити розповісти про травматичний досвід. Людям з ПТСР може бути складно говорити, до того ж, це може викликати ретравматизацію;

знецінювати пережитий досвід;

героїзувати;

вимагати (або просити), щоб людина опанувала собою – це не в межах її можливостей;

звинувачувати і дорікати людини за те, як саме вона реагує і проявляє емоції;

підтримуйте уникнення існуючих психологічних та фізичних симптомів;

говорити, що ви знаєте і розумієте, що людина відчуває;

говорити, що їй пощастило вижити – люди, які пережили травматичні події, часто не відчувають себе щасливими;

говорити, що час припинити вести себе, як на війні;

пощастило вижити – люди, які пережили травматичні події, часто не відчувають себе щасливими; говорити, що припинити вести себе, як на війні; говорити, що час лікує;

різко змінювати плани.

Як підтримати людину з ПТСР: