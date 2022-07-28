Каждый человек ежегодно должен проходить медосмотр, чтобы следить за состоянием своего тела и убеждаться, что организм здоров.

В Украине существует несколько видов медицинских осмотров — предварительный медосмотр работников (перед трудоустройством на работу), периодический (в течение трудовой деятельности работника), внеочередной (по инициативе работодателя или работника) и ежегодный (для лиц до 21 года).

Каких врачей нужно пройти для предварительного медосмотра на работу — читайте в нашем материале.

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Зачем нужен предварительный осмотр работника

Предварительный медосмотр проводят для того, чтобы:

определить состояние здоровья работника и регистрировать его показатели;

проверить, сможет ли человек выполнять работу без ухудшения состояния здоровья;

выявить патологии или хронические заболевания.

Список врачей для предварительного медосмотра

В общем, на предварительном осмотре человек должен обследоваться у:

хирурга;

окулиста;

терапевта;

отоларинголога;

невропатолога.

Хирург осмотрит вас на предмет варикозного расширения вен и их осложнений, потрогает живот для определения размеров печени и селезенки, а также состояния других органов брюшной полости, а у мужчин — предстательной железы.

Офтальмолог, или как его называют, окулист – осмотрит глазное дно, зрительные характеристики и внутриглазное давление. Также врач проверит остроту и четкость зрения, сделает тесты, чтобы выявить дальтонизм.

Терапевт – специалист, который отслеживает болезни и определяет курса лечения пациентов. Именно с терапевта начинается медосмотр, поскольку он может направить вас к отдельным специалистам, если увидит в этом необходимость.

В компетенцию врача-терапевта входит диагностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, ишемической болезни сердца, органов дыхания и пищеварения, диагностика и лечение болезней почек, суставов и многое другое.

Невропатолог занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний центральной и периферической нервной системы.

В свою очередь оториноларинголог – врач, специализирующийся на диагностике и лечении ушей, горла, носа, головы и шеи.

Также дополнительно стоит сдать анализы и пройти медицинское обследование: