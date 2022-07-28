Кожна людина щороку має проходити медогляд, аби слідкувати за станом свого тіла та переконуватись, що організм здоровий.

В Україні існує кілька видів медичних оглядів – попередній медогляд працівників (перед працевлаштуванням на роботу), періодичний (протягом трудової діяльності працівника), позачерговий (за ініціативою роботодавця або працівника) та щорічний (для осіб до 21 року).

Яких лікарів потрібно пройти для попереднього медогляду на роботу – читайте в нашому матеріалі.

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Навіщо потрібен попередній огляд працівника

Попередній медогляд проводять для того, аби:

визначити стан здоров’я працівника та реєструвати його показники;

перевірити, чи зможе людина виконувати роботу без погіршення стану здоров’я;

виявити патології чи хронічні захворювання.

Список лікарів для попереднього медогляду

Загалом, на попередньому огляді людина має обстежитись у:

хірурга;

окуліста;

терапевта;

отоларинголога;

невропатолога.

Хірург огляне вас на предмет варикозного розширення вен та їх ускладнень, помацає живіт, для визначення розмірів печінки та селезінки, а також перевірить стан інших органів черевної порожнини, а у чоловіків передміхурової залози.

Офтальмолог, або як його називають, окуліст – огляне очне дно, зорові характеристики і внутрішньоочний тиск. Також лікар перевірить гостроту і чіткість зору, зробить тести, щоб виявити дальтонізм.

Терапевт – спеціаліст, який відстежує хвороби і визначає курс лікування пацієнтів. Саме з терапевта починається медогляд, оскільки він може направити вас до додаткових спеціалістів, якщо побачить в цьому необхідність.

До компетенції лікаря-терапевта входить – діагностика і лікування захворювань серцево-судинної системи, ішемічної хвороби серця, органів дихання та травлення, діагностика і лікування хвороб нирок, суглобів та багато чого іншого.

Невропатолог займається діагностикою, лікуванням та профілактикою захворювань центральної та периферичної нервової системи.

У свою чергу оториноларинголог – лікар, який спеціалізується на діагностиці та лікування вух, горла, носа, голови та шиї.

Також додатково варто здати аналізи та пройти медичне обстеження: