Ром — напиток, который получил мировое признание своей изысканностью и неповторимостью.

Факты ICTV вместе с кулинарным экспертом Оксаной Жучок разобрались, с чем пьют ром и чем лучше закусывать напиток.

Из чего делают ром

Ром — это ароматный алкогольный напиток, который изготавливают из тростникового сахара. Кроме него, в напитке могут содержаться составляющие, которые придают привкус: фруктовые и древесные экстракты, или пряности.

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Патоку, которую изготавливают из сахарного тростника, отжимают, чтобы получить сок, который затем подвергается процессам ферментации и дистилляции.

Далее напиток выдерживается в дубовых бочках, где насыщается ароматами.

С чем пьют ром: напитки

Способ употребления рома зависит только от личных предпочтений. Его можно пить чистым, со льдом или делать коктейли.

Если пить сам ром, без примесей, можно сполна ощутить его многогранный вкус и аромат.

К напитку можно добавить фруктовый фреш или сладкую газировку, тогда получится не слишком крепкий коктейль.

Для разного способа употребления, важно выбрать правильный вид рома. Светлые сорта прекрасно сочетаются с лимоном, мятной и другими свежими вкусами.

Вкус темного рома лучше всего выражается в сочетании с чем-то тяжелыми, сладкими, например кофе.

С чем пьют ром: еда

Нарезка из сыра и фруктов прекрасно дополняет легкие и свежие ромы.

Можно выбрать нежный бри с виноградом или камамбер с яблоком.

Легкая кислинка фруктов и кремовая текстура сыра позволят раскрывают вкус напитка.

Светлые сорта рома также идеально гармонируют с цитрусовыми нотками. Подавайте напиток с порезанным апельсином и лаймом. Этот вариант освежит вкус и подчеркнет аромат.

К темному рому хорошо подойдет качественный горький шоколад и ассорти орехов.

Все виды напитка прекрасно сочетаются с красным мясом.

Важно помнить, что что что-либо можно пить так, как нравится именно вам. Если вы любите необычные сочетания, выбирайте их.