Ром — напиток, который получил мировое признание своей изысканностью и неповторимостью.
Факты ICTV вместе с кулинарным экспертом Оксаной Жучок разобрались, с чем пьют ром и чем лучше закусывать напиток.
Из чего делают ром
Ром — это ароматный алкогольный напиток, который изготавливают из тростникового сахара. Кроме него, в напитке могут содержаться составляющие, которые придают привкус: фруктовые и древесные экстракты, или пряности.
Патоку, которую изготавливают из сахарного тростника, отжимают, чтобы получить сок, который затем подвергается процессам ферментации и дистилляции.
Далее напиток выдерживается в дубовых бочках, где насыщается ароматами.
С чем пьют ром: напитки
Способ употребления рома зависит только от личных предпочтений. Его можно пить чистым, со льдом или делать коктейли.
Если пить сам ром, без примесей, можно сполна ощутить его многогранный вкус и аромат.
К напитку можно добавить фруктовый фреш или сладкую газировку, тогда получится не слишком крепкий коктейль.
Для разного способа употребления, важно выбрать правильный вид рома. Светлые сорта прекрасно сочетаются с лимоном, мятной и другими свежими вкусами.
Вкус темного рома лучше всего выражается в сочетании с чем-то тяжелыми, сладкими, например кофе.
С чем пьют ром: еда
Нарезка из сыра и фруктов прекрасно дополняет легкие и свежие ромы.
Можно выбрать нежный бри с виноградом или камамбер с яблоком.
Легкая кислинка фруктов и кремовая текстура сыра позволят раскрывают вкус напитка.
Светлые сорта рома также идеально гармонируют с цитрусовыми нотками. Подавайте напиток с порезанным апельсином и лаймом. Этот вариант освежит вкус и подчеркнет аромат.
К темному рому хорошо подойдет качественный горький шоколад и ассорти орехов.
Все виды напитка прекрасно сочетаются с красным мясом.
Важно помнить, что что что-либо можно пить так, как нравится именно вам. Если вы любите необычные сочетания, выбирайте их.