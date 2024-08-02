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Коктейль Мімоза: рецепт і секрети подачі

2 Серпня 2024, 13:27
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Коктейль Мімоза

Мімоза – це коктейль, що втілює в собі простоту, елегантність і свіжість.

Однією з чудових особливостей коктейлю Мімоза є простота. Для приготування нам знадобляться лише два інгредієнти: шампанське та апельсиновий сік. Співвідношення може варіюватися залежно від вашого смаку, проте типова пропорція 1:1.

Точне походження напою залишається невідомим. Але кажуть, що цей напій був створений барменом Френком Мейєром у Франції в 1925 році в готелі Ritz Paris. Назва походить від жовтих квітів мімоза, які розквітають весною та символізують світло та радість.

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За класичним рецептом коктейль Мімоза подається у високих бокалах для шампанського – флюте, охолоджених або з кубиками льоду. Також, щоб додати йому естетичний шарм, можна прикрасити напій кружальцем апельсина, лайма або лимона та листочками м’яти.

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Важливо! Основні недруги цього слабоалкогольного напою – недорогі ігристі вина та сік з пакета. Щоб забезпечити коктейлю легку текстуру та приємний вишуканий смак, рекомендується використовувати якісне ігристе вино та свіжовичавлений сік.

Коктейль Мімоза: рецепт

Смак напою дуже освіжаючий та фруктовий, з приємною кислинкою та м’якістю, що робить його ідеальним варіантом для споживання у будь-який час доби.

Інгредієнти:

На 1 бокал:

  • сік апельсиновий (бажано фреш) – 80 мл
  • просеко або шампанське – 80 мл

Як готують коктейль Мімоза:

  1. У попередньо охолоджений келих влити апельсиновий сік.
  2. Потім поступово, тонкою цівкою, додати просеко.
  3. Напій обережно перемішати. Вживати охолодженим.

Отже, рецепт особливого коктейлю Мімоза знайдено! Варто приготувати найближчим часом!

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