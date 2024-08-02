Мімоза – це коктейль, що втілює в собі простоту, елегантність і свіжість.
Однією з чудових особливостей коктейлю Мімоза є простота. Для приготування нам знадобляться лише два інгредієнти: шампанське та апельсиновий сік. Співвідношення може варіюватися залежно від вашого смаку, проте типова пропорція 1:1.
За класичним рецептом коктейль Мімоза подається у високих бокалах для шампанського – флюте, охолоджених або з кубиками льоду. Також, щоб додати йому естетичний шарм, можна прикрасити напій кружальцем апельсина, лайма або лимона та листочками м’яти.
Важливо! Основні недруги цього слабоалкогольного напою – недорогі ігристі вина та сік з пакета. Щоб забезпечити коктейлю легку текстуру та приємний вишуканий смак, рекомендується використовувати якісне ігристе вино та свіжовичавлений сік.
Коктейль Мімоза: рецепт
Смак напою дуже освіжаючий та фруктовий, з приємною кислинкою та м’якістю, що робить його ідеальним варіантом для споживання у будь-який час доби.
Інгредієнти:
На 1 бокал:
- сік апельсиновий (бажано фреш) – 80 мл
- просеко або шампанське – 80 мл
Як готують коктейль Мімоза:
- У попередньо охолоджений келих влити апельсиновий сік.
- Потім поступово, тонкою цівкою, додати просеко.
- Напій обережно перемішати. Вживати охолодженим.
Отже, рецепт особливого коктейлю Мімоза знайдено! Варто приготувати найближчим часом!