Ром – напій, який здобув світове визнання своєю вишуканістю та неповторністю.

Факти ICTV разом з кулінарним експертом Оксаною Жучок розібралися, з чим п’ють ром та чим краще закушувати напій.

З чого роблять ром

Ром – це ароматний алкогольний напій, який виготовляють з тростинного цукру. Окрім нього, в напої можуть міститися складники, які надають присмак: фруктові та деревні екстракти, чи прянощі.

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Патоку, яку виготовляють з цукрової тростини, віджимають, щоб отримати сік, який потім піддається процесам ферментації та дистиляції.

Далі напій витримується в дубових бочках, де насичується ароматами.

З чим п’ють ром: напої

Спосіб вживання рому залежить тільки від особистих вподобань. Його можна пити чистим, з льодом або робити коктейлі.

Якщо пити сам ром, без домішок, можна сповна відчути його багатогранний смак та аромат.

До напою можна додати фруктовий фреш або солодку газовану воду, тоді вийде не надто міцний коктейль.

Для різного способу вживання, важливо обрати правильний вид рому. Світлі сорти чудово поєднуються з лимоном, м’ятною та іншими свіжими смаками.

Смак темного рому найкраще виражається в поєднанні з чимось тяжкими, солодкими, наприклад кавою.

З чим п’ють ром: їжа

Нарізка з сиру та фруктів чудово доповнює легкі та свіжі роми.

Можна обрати ніжний брі з виноградом або камамбер з яблуком.

Легка кислинка фруктів та кремова текстура сиру дозволять розкривають смак напою.

Світлі сорти рому також ідеально гармонують з цитрусовими нотками. Подавайте напій із порізаним апельсином та лаймом. Цей варіант освіжить смак та підкреслить аромат.

До темного рому добре пасуватиме якісний гіркий шоколад та асорті горіхів.

Усі види напою чудово поєднуються з червоним м’ясом.

Важливо пам’ятати, що будь-що можна пити так, як подобається саме вам. Якщо ви полюбляєте незвичні поєднання, обирайте їх.