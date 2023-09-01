Ученые доказали, что набор веса до 30 лет, а затем похудение, которое происходит в среднем возрасте, чреваты развитием болезни Альцгеймера в будущем.

2 045 участников без деменции в возрасте от 30 до 50 лет были включены в эксперимент, который длился 39 лет. За участниками наблюдали специалисты, определявшие влияние закономерностей снижения индекса массы тела в среднем и позднем периоде жизни.

Наиболее подверженными развитию старческого слабоумия оказались люди, которые резко набирали лишние килограммы, а затем так же резко худели.

Люди, которые садились на диеты ради похудения после 30 лет и добивавшиеся снижения массы тела, имели высокие риски развития Альцгеймера.

Индекс массы тела — универсальный показатель. Ранее исследователи уже выявили, что высокий индекс связан с повышенным риском развития слабоумия в старости.

Потом появилось уточнение, что к развитию деменции в старости ведут лишние килограммы, которые образовались в среднем возрасте, но избыточный вес у пожилых людей, наоборот, может снизить этот риск.

У людей, державших свой вес на одной отметке, риск болезни Альцгеймера оказался в разы меньшим.

Исследование показало, что люди, у которых деменция развилась в позднем возрасте, теряли вес за 12 лет до постановки диагноза старческого слабоумия.

Чтобы проверить это утверждение, ученые использовали данные Фрамингемского исследования сердца, которое включало оценки индекса массы тела и наблюдение за случаями деменции, охватывающее четыре десятилетия.

И результат безоговорочно подтвердил их выводы.

Не стоит тратить силы для похудения после 30 лет, это может аукнуться в старости большими проблемами.

Источник: Alzheimer’s Association journals