Учені довели, що набір ваги до 30 років, а потім схуднення, яке відбувається в середньому віці, загрожує розвитком хвороби Альцгеймера в майбутньому.

2045 учасників без деменції віком від 30 до 50 років були включені в експеримент, який тривав 39 років. За учасниками спостерігали фахівці для визначення впливу закономірностей зниження індексу маси тіла в середньому та пізньому періоді життя.

Найбільш схильними до розвитку старечого недоумства виявилися люди, які сідали на дієти заради схуднення після 30 років і домагалися таки зниження маси тіла.

Індекс маси тіла – універсальний показник. Раніше дослідники вже виявили, що високий індекс пов’язаний із підвищеним ризиком розвитку недоумства в старості.

Потім з’явилося уточнення, що до розвитку деменції в старості ведуть зайві кілограми, що утворилися в середньому віці, але надлишкова вага у літніх людей, навпаки, може знизити цей ризик.

У людей, які тримали свою вагу на одній позначці, ризик хвороби Альцгеймера виявився в рази меншим.

Дослідження показало, що люди, у яких деменція розвинулася в пізньому віці, втрачали вагу за 12 років до постановки діагнозу старечого недоумства.

Щоб перевірити це твердження, вчені використали дані Фрамінгемського дослідження серця, яке включало оцінки індексу маси тіла та спостереження за випадками деменції, що охоплює чотири десятиліття.

І результат беззастережно підтвердив їхні висновки.

Отож, не варто витрачати сили для схуднення після 30 років, це може відгукнутися в старості великими проблемами.

Джерело: Alzheimer’s Association journals