Руководители медицинских учреждений, сотрудники которых оказались причастными к продаже документов, подтверждающих вакцинацию от коронавирусной инфекции, могут быть отстранены от исполнения своих обязанностей. С такой инициативой выступило Министерство здравоохранения Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сегодня, 9 декабря, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

— Регулярно правоохранители сообщают о разоблачении злоумышленников, производящих документы о прививках, — отметил он.

По его словам, только вчера, 8 декабря, в Донецкой области были обнаружены две группы, которые занимались сбытом Covid-сертификатов. В их состав входили и медицинские работники.

— Напоминаю, что министерство инициирует отстранение руководителей медицинских учреждений, сотрудники которых были привлечены к продаже Covid-документов, — заявил Игорь Кузин.

Он также напомнил всем, кто приобрел фальшивые Covid-сертификаты, что они платят деньги не за справку, а за риск госпитализации или летального исхода в результате заражения смертельно опасным вирусом.

Как стало известно ранее, на прошлой неделе правоохранители открыли 123 уголовных производства по фактам подделки Covid-документов.