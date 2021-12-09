Керівники медичних установ, співробітники яких виявилися причетними до продажу документів, що підтверджують вакцинацію від коронавірусної інфекції, можуть бути відсторонені від виконання своїх обов’язків. З такою ініціативою виступило Міністерство охорони здоров’я України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сьогодні, 9 грудня, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

– Регулярно правоохоронці повідомляють про викриття зловмисників, які виробляють документи про щеплення, – зазначив він.

За його словами, тільки вчора, 8 грудня, в Донецькій області були виявлені дві групи, які займалися збутом Covid-сертифікатів. До їхнього складу входили і медичні працівники.

– Нагадую, що Міністерство ініціює відсторонення керівників медичних установ, співробітники яких були залучені до продажу Covid-документів, – заявив Ігор Кузін.

Він також нагадав усім, хто придбав фальшиві Covid-сертифікати, що вони платять гроші не за довідку, а за ризик госпіталізації або летального результату внаслідок зараження смертельно небезпечним вірусом.

Як стало відомо раніше, минулого тижня правоохоронці відкрили 123 кримінальних провадження за фактами підробки документів.