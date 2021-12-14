Крайне напряженная в эпидемическом плане ситуация в ряде стран Европы является потенциальной угрозой и для Украины, в которой уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией начал снижаться. Не исключено, что вслед за этим последует новая вспышка.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Он отметил, что обострение Covid-заболеваемости может, как бегущая по бикфордову шнуру искра, перекинуться с Европы на Украину. Причем под главным ударом окажутся западные области.

— Это является прямой угрозой для Украины. Может начаться повторная вспышка и наибольший риск среди регионов Украины — это западная часть, — заявил эксперт.

По его словам, низкий уровень вакцинации станет дополнительным фактором потенциальной угрозы, исходящей от Европы.

Напомним, что из красной зоны эпидемической опасности уже на этой неделе могут выйти две области Украины.

Источник: KSE