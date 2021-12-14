Вкрай напружена в епідемічному плані ситуація в низці країн Європи є потенційною загрозою і для України, в якій рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію почав знижуватися. Не виключено, що слідом за цим піде новий спалах.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

Він зазначив, що загострення з Covid-захворюваністю може, як іскра, що біжить бікфордовим шнуром, перекинутися з Європи на Україну. Причому під головним ударом опиняться західні області.

– Це є прямою загрозою для України. Може початися повторний спалах і найбільший ризик серед регіонів України – це західна частина, – заявив експерт.

За його словами, низький рівень вакцинації стане додатковим фактором потенційної загрози, що виходить від Європи.

Нагадаємо, що з червоної зони епідемічної небезпеки вже цього тижня можуть вийти дві області України.

Джерело: KSE