Эксперт по сну Мартин Сили на площадке популярного британского онлайн-издания объяснил, почему не рекомендуется убирать постель по утрам или сразу после пробуждения.

Проблемы со здоровьем

— Эта утренняя привычка может усугубить положение больных сенной лихорадкой и привести к попаданию пыльцы и пылевых клещей в простыни, — говорит Сили.

По словам эксперта, многие исследования показывают, что неубранная кровать менее подвержена попаданию пыльцы и пылевых клещей, которые могут вызвать ряд проблем со здоровьем, включая астму и аллергию.

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Солнечный свет

Сили утверждает, что естественный солнечный свет может сыграть роль в предотвращении накопления пылевых клещей, если вы позволите вашему постельному белью какое-то время оставаться незаправленным.

— Солнечный свет обладает дезинфицирующими свойствами и может помочь убить некоторые бактерии и клещей, еще больше снижая потенциальные риски для здоровья, — отмечает эксперт.

Симптомы сенной лихорадки

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, общие симптомы сенной лихорадки включают:

чихание и кашель;

насморк или заложенный нос;

зудящие, красные или слезящиеся глаза;

зуд в горле, рту, носу и ушах;

потеря обоняния;

боль вокруг висков и лба;

головная боль;

ушная боль;

чувство усталости.

Источник: Express