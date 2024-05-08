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Чревата астмой и сенной лихорадкой: почему убирать постель утром — плохая привычка

8 мая 2024, 11:49
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
прибирання
Источник: Depositphotos

Эксперт по сну Мартин Сили на площадке популярного британского онлайн-издания объяснил, почему не рекомендуется убирать постель по утрам или сразу после пробуждения.

Проблемы со здоровьем

— Эта утренняя привычка может усугубить положение больных сенной лихорадкой и привести к попаданию пыльцы и пылевых клещей в простыни, — говорит Сили.

По словам эксперта, многие исследования показывают, что неубранная кровать менее подвержена попаданию пыльцы и пылевых клещей, которые могут вызвать ряд проблем со здоровьем, включая астму и аллергию.

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Солнечный свет

Сили утверждает, что естественный солнечный свет может сыграть роль в предотвращении накопления пылевых клещей, если вы позволите вашему постельному белью какое-то время оставаться незаправленным.

— Солнечный свет обладает дезинфицирующими свойствами и может помочь убить некоторые бактерии и клещей, еще больше снижая потенциальные риски для здоровья, — отмечает эксперт.

Симптомы сенной лихорадки

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, общие симптомы сенной лихорадки включают:

  • чихание и кашель;
  • насморк или заложенный нос;
  • зудящие, красные или слезящиеся глаза;
  • зуд в горле, рту, носу и ушах;
  • потеря обоняния;
  • боль вокруг висков и лба;
  • головная боль;
  • ушная боль;
  • чувство усталости.

Источник: Express

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