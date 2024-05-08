Эксперт по сну Мартин Сили на площадке популярного британского онлайн-издания объяснил, почему не рекомендуется убирать постель по утрам или сразу после пробуждения.
Проблемы со здоровьем
— Эта утренняя привычка может усугубить положение больных сенной лихорадкой и привести к попаданию пыльцы и пылевых клещей в простыни, — говорит Сили.
По словам эксперта, многие исследования показывают, что неубранная кровать менее подвержена попаданию пыльцы и пылевых клещей, которые могут вызвать ряд проблем со здоровьем, включая астму и аллергию.
Солнечный свет
Сили утверждает, что естественный солнечный свет может сыграть роль в предотвращении накопления пылевых клещей, если вы позволите вашему постельному белью какое-то время оставаться незаправленным.
— Солнечный свет обладает дезинфицирующими свойствами и может помочь убить некоторые бактерии и клещей, еще больше снижая потенциальные риски для здоровья, — отмечает эксперт.
Симптомы сенной лихорадки
По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, общие симптомы сенной лихорадки включают:
- чихание и кашель;
- насморк или заложенный нос;
- зудящие, красные или слезящиеся глаза;
- зуд в горле, рту, носу и ушах;
- потеря обоняния;
- боль вокруг висков и лба;
- головная боль;
- ушная боль;
- чувство усталости.
Источник: Express