Експерт зі сну Мартін Сілі на майданчику популярного британського онлайн-видання пояснив, чому не рекомендується прибирати ліжко вранці одразу після пробудження.
Проблеми зі здоров’ям
– Ця ранкова звичка може погіршити стан хворих на сінну лихоманку і призвести до потрапляння пилку і пилових кліщів у простирадла, – каже Сілі.
За словами експерта, багато досліджень показують, що неприбране ліжко менш схильне до потрапляння пилку і пилових кліщів, які можуть спричинити низку проблем зі здоров’ям, включно з астмою та алергією.
Сонячне світло
Сілі стверджує, що природне сонячне світло може відігравати певну роль у запобіганні накопиченню пилових кліщів, якщо ви залишаєте постільну білизну незастеленою на деякий час.
– Сонячне світло має дезінфекційні властивості і може допомогти вбити деякі бактерії та кліщів, ще більше знижуючи потенційні ризики для здоров’я, – зазначає експерт.
Симптоми сінної лихоманки
За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, загальні симптоми сінної лихоманки охоплюють:
- чхання та кашель;
- нежить або закладеність носа;
- свербіж, почервоніння або сльозотеча очей;
- свербіж у горлі, роті, носі та вухах;
- втрата нюху;
- біль навколо скронь і чола;
- головний біль;
- біль у вухах;
- відчуття втоми.
Джерело: Express