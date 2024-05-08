Експерт зі сну Мартін Сілі на майданчику популярного британського онлайн-видання пояснив, чому не рекомендується прибирати ліжко вранці одразу після пробудження.

Проблеми зі здоров’ям

– Ця ранкова звичка може погіршити стан хворих на сінну лихоманку і призвести до потрапляння пилку і пилових кліщів у простирадла, – каже Сілі.

За словами експерта, багато досліджень показують, що неприбране ліжко менш схильне до потрапляння пилку і пилових кліщів, які можуть спричинити низку проблем зі здоров’ям, включно з астмою та алергією.

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Сонячне світло

Сілі стверджує, що природне сонячне світло може відігравати певну роль у запобіганні накопиченню пилових кліщів, якщо ви залишаєте постільну білизну незастеленою на деякий час.

– Сонячне світло має дезінфекційні властивості і може допомогти вбити деякі бактерії та кліщів, ще більше знижуючи потенційні ризики для здоров’я, – зазначає експерт.

Симптоми сінної лихоманки

За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, загальні симптоми сінної лихоманки охоплюють:

чхання та кашель;

нежить або закладеність носа;

свербіж, почервоніння або сльозотеча очей;

свербіж у горлі, роті, носі та вухах;

втрата нюху;

біль навколо скронь і чола;

головний біль;

біль у вухах;

відчуття втоми.

Джерело: Express