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Загрожує астмою і сінною лихоманкою: чому прибирати ліжко вранці – погана звичка

8 Травня 2024, 11:49
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Медицина
прибирання
Джерело: Depositphotos

Експерт зі сну Мартін Сілі на майданчику популярного британського онлайн-видання пояснив, чому не рекомендується прибирати ліжко вранці одразу після пробудження.

Проблеми зі здоров’ям

– Ця ранкова звичка може погіршити стан хворих на сінну лихоманку і призвести до потрапляння пилку і пилових кліщів у простирадла, – каже Сілі.

За словами експерта, багато досліджень показують, що неприбране ліжко менш схильне до потрапляння пилку і пилових кліщів, які можуть спричинити низку проблем зі здоров’ям, включно з астмою та алергією.

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Сонячне світло

Сілі стверджує, що природне сонячне світло може відігравати певну роль у запобіганні накопиченню  пилових кліщів, якщо ви залишаєте постільну білизну незастеленою на деякий час.

– Сонячне світло має дезінфекційні властивості і може допомогти вбити деякі бактерії та кліщів, ще більше знижуючи потенційні ризики для здоров’я, – зазначає експерт.

Симптоми сінної лихоманки

За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, загальні симптоми сінної лихоманки охоплюють:

  • чхання та кашель;
  • нежить або закладеність носа;
  • свербіж, почервоніння або сльозотеча очей;
  • свербіж у горлі, роті, носі та вухах;
  • втрата нюху;
  • біль навколо скронь і чола;
  • головний біль;
  • біль у вухах;
  • відчуття втоми.

Джерело: Express

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