Доказательств того, что карри защищает от болезни Альцгеймера — немало, а сейчас добавились еще.

Карри — это смесь приправ, которая состоит из пряностей на основе корня куркумы. Сама по себе куркума помогает укреплять нейронные связи в головном мозге, а в сочетании с другими компонентами карри становится настоящим профилактическим средством от ряда болезней.

Мощные антиоксиданты этой травы делают ее кандидатом для лечения таких заболеваний, как деменция, одним из проявлений которой является болезнь Альцгеймера, а также рак и сердечно-сосудистые проблемы.

Несмотря на все большую распространенность болезни Альцгеймера в мире, попытки создать лекарство от нее, к сожалению, до сих пор остаются безуспешными. Все чаще встречаются утверждения, даже среди специалистов, что деменция — неизбежное следствие старения.

К счастью, во многих случаях риск деменции можно снизить, считают ученые, занимающиеся этой проблематикой. Они доказали, что ингредиенты, которые содержатся в карри, сохраняют память и защищают мозг от разрушения.

Это было установлено в ходе одного исследования, результаты которого опубликованы в Журнале биологической химии, где исследователи продемонстрировали результаты изучения влияния порошка карри, который вводили в рацион грызунам.

Ученые обнаружили, что у мышей, которым добавляли специю, был низкий уровень бляшек в мозге. А именно бляшки — один из признаков болезни Альцгеймера.

Исследователи считают, что в Индии уровень заболеваемости болезнью Альцгеймера ниже именно благодаря широкому использованию в стране таких специй, как порошок карри.

Источник: Express