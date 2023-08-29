Доказів того, що каррі захищає від хвороби Альцгеймера, – чимало, а зараз додалися ще.

Каррі – це суміш приправ, яка складається з прянощів на основі кореня куркуми. Сама по собі куркума допомагає зміцнювати нейронні зв’язки в головному мозку, а в поєднанні з іншими компонентами каррі вона стає справжнім профілактичним засобом від низки хвороб.

Потужні антиоксиданти роблять її потужним кандидатом для лікування таких захворювань, як деменція, одним з проявів якої є хвороба Альцгеймера, а також рак і серцево-судинні проблеми.

Не дивлячись на все більшу поширеність хвороби Альцгеймера у світі, спроби створити ліки від неї, на жаль і досі залишаються безуспішними. Усе частіше звучать твердження, навіть серед фахівців, що деменція – неминучий наслідок старіння.

На щастя, у багатьох випадках ризик деменції можна знизити, вважають учені, що займаються цією проблематикою. Вони довели, що інгредієнти, які містяться у карі, зберігають пам’ять і захищають мозок від руйнування.

Це було встановлено в ході одного дослідження, опублікованого в Журналі біологічної хімії, де дослідники продемонстрували результати вивчення впливу порошку каррі, вводячи його в раціон гризунам.

Учені виявили, що у мишей, яким додавали спецію, був низький рівень бляшок у мозку – але ж саме наявнысть бляшок – одна з ознак хвороби Альцгеймера.

Дослідники вважають, що в Індії рівень захворюваності на хворобу Альцгеймера нижчий саме завдяки широкому використанню в країні таких спецій, як порошок карі.

Джерело: Express