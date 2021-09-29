В Украине продолжается вакцинация против коронавируса. Но украинцы не очень спешат делать прививки. Государственный экспертный центр Минздрава сообщает о 95 летальных случаев после вакцинации. По большинству уже закончились расследования. И пока не в одном не доказана связь с вакцинацией.

Исследования в Америке и Европе показывают, что при прививке мРНК вакцинами, такими как Pfizer или Moderna таки есть риск возникновения миокардитов и перикардитов.

Впрочем, по данным Европейского агентства лекарственных средств риск возникновения сердечных заболеваний очень низкий — примерно один случай на 600 тыс. человек.

Другими слова — это простая статистика, если вы не вакцинируетесь и заболеете коронавирусом у вас гораздо больший риск умереть чем, когда вы вакцинируетесь. Чтобы еще больше снизить риски врач пульмонолог Светлана Гук советует выбрать просто другой тип вакцины, например, инактивированную CoronaVac. Ее изготавливают проверенным методом — на основе убитого вируса.

Но к вакцинации есть еще один вопрос. Почему есть случаи, когда после прививки люди все же болеют Covid-19?

Первая причина, почему вакцинированные заражаются — это мутации вируса.

Например, вакцина научила организм бороться с одним белком вируса, а он взял и изменился. Иммунная система уже его не распознает.

Вторая причина — вакцинированный иммунитет не столь силен как приобретенный — после того, как вы переболели.

Когда вы переболели коронавирусом в организме остается большое количество антител, которые постоянно в боевой готовности ждут новое вторжение вируса и удачно его отбивают. Когда вы вакцинированы количество антител значительно меньше, и они могут просто упустить вирус. Он попадает внутрь клетки и начинает размножаться.

Как понять, какого количества антител достаточно? Израиль один из мировых лидеров по вакцинации населения. Там привито более 60% населения. Но несмотря на это — с лета растут цифры больных коронавирусом.

В Израиле решили добить Covid-19 повторной вакцинацией. Решили прививать граждан третьей бустерной дозой вакцины.

По мнению врача, количество антител второстепенное. Важно, чтобы они просто у вас были и тогда организм легче справится с болезнью чем, когда вы не вакцинированные.

Прививка — это не идеальная панацея. Как и любое лекарство она имеет побочные эффекты. Но в условиях пандемии — это все что мы имеем. Вакцинация не дает стопроцентной гарантии, что вы не заболеете коронавирусом, зато позволит легче перенести болезнь.