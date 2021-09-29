Украинское правительство выделит 395 млн грн для обеспечения коек централизованным кислородом, что позволит медицинской системе бороться с последствиями распространения коронавируса в стране.

Об этом во время заседания Кабмина 29 сентября 2021 года сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Сегодня мы приняли решение о перераспределении 395 млн грн на обеспечение коечного фонда централизованным кислородным снабжением, — отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, это решение является актуальным из-за ускорения темпов распространения вируса в стране и роста нагрузки на медицинскую систему.

В то же время в целом в Украине для больных коронавирусом выделено 90 тыс. коек. Сейчас готовы 45 тыс., 97% из них — обеспечены кислородом.

В сентябре в Украине значительно ухудшилась общая эпидситуация. Увеличилось количество новых больных. Часть из них нуждается в помощи врачей.

Украинцев стали чаще госпитализировать, в отдельных регионах фиксируется значительная нагрузка на больницы. В частности, такая ситуация в Харькове.

Источник: Денис Шмыгаль