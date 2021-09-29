Український уряд виділить 395 млн грн для забезпечення ліжок централізованим киснем, що дозволить медичній системі боротися з наслідками поширення коронавірусу в країні.
Про це під час засідання Кабміну 29 вересня 2021 року повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
– Сьогодні ми ухвалили рішення про перерозподіл 395 млн грн на забезпечення ліжкового фонду централізованим кисневим постачанням, – зазначив Денис Шмигаль.
За його словами, це рішення є актуальним через пришвидшення темпів поширення вірусу у країні та зростання навантаження на медичну систему.
Водночас загалом в Україні для хворих на коронавірус виділено 90 тис. ліжок. Нині готові 45 тис., 97% з них – забезпечені киснем.
У вересні в Україні значно погіршилася загальна епідситуація. Збільшилася кількість нових хворих. Частина з них потребує допомоги лікарів.
Українців почали частіше госпіталізовувати, в окремих регіонах фіксується значне навантаження на лікарні. Зокрема, така ситуація у Харкові.
Джерело: Денис Шмигаль