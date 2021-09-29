В Україні станом на 29 вересня зафіксували майже 10 тис. нових випадків коронавірусу. Зовсім скоро хворих стане більше.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час засідання уряду 29 вересня. На стаціонарному лікуванні з Covid-19 перебувають майже 18,5 тис. хворих.

Він зазначив, що навантаження на систему охорони здоров’я залишається контрольованим. Ліжка з киснем зайняті на 40%.

За його словами, зараз для надання медичної допомоги хворих з Covid-19 та навіть пацієнтів з підозрою в системі охорони здоров’я вже підготували і функціонують майже 41 тис. ліжок, з них 90% – забезпечені киснем.

Ляшко додав, що на перебіг епідемії значною мірою впливає штам коронавірусу Дельта.

Він наголосив, що спільна відповідальність освітян і батьків – створити безпечний освітній простір у закладах освіти. У закритих приміщеннях, такі як дитячі садки, школи, Covid-19 може поширюватися швидше. Це створює небезпеку для освітян, батьків та дітей. Тому необхідно вакцинуватися.

За даними з регіонів, близько 6 тис. закладів середньої освіти в Україні ще не досягли рекомендованого урядом показника вакцинації серед освітян. У жовтому рівні епідемічної небезпеки має бути вакциновано щонайменше 80% працівників, а у червоному – 100%.

У МОЗ стверджують, що люди похилого віку перебувають у групі ризику – вони хворіють на коронавірус у важчій формі та з більшою ймовірністю можуть померти від Covid-19. За увесь час пандемії 82% померлих – це люди 60+.

На сьогодні лише 20% громадян від 60 років зробили щеплення першою дозою, двома ще менше – 16,6%.