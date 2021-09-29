В Украине по состоянию на 29 сентября зафиксировали почти 10 тыс. новых случаев коронавируса. Совсем скоро больных станет больше.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства 29 сентября. На стационарном лечении с Covid-19 находятся почти 18,5 тыс. больных.

Он отметил, что нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой. Кровати с кислородом заняты на 40%.

По его словам, сейчас для оказания медицинской помощи больным с Covid-19 и даже пациентам с подозрением, в системе здравоохранения уже подготовили и функционируют почти 41 тыс. коек, из них 90% — обеспечены кислородом.

Ляшко добавил, что на течение эпидемии в значительной степени влияет штамм коронавируса Дельта.

Он отметил, что общая ответственность педагогов и родителей — создать безопасное образовательное пространство в учебных заведениях. В закрытых помещениях, такие как детские сады, школы, Covid-19 может распространяться быстрее. Это создает опасность для педагогов, родителей и детей. Поэтому необходимо вакцинироваться.

По данным из регионов, около 6 тыс. учреждений среднего образования в Украине еще не достигли рекомендованного правительством показателя вакцинации среди педагогов.

В желтом уровне эпидемической опасности должно быть вакцинировано не менее 80% работников, а в красном — 100%.

В Минздрав утверждают, что пожилые люди находятся в группе риска – они болеют коронавирусом в более тяжелой форме и с большей вероятностью могут умереть от Covid-19. За все время пандемии 82% умерших – это люди 60+.

На сегодня лишь 20% граждан от 60 лет сделали прививку первой дозой, двумя еще меньше – 16,6%.