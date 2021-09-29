Пожилые люди находятся в группе риска — они болеют коронавирусом в более тяжелой форме и с большей вероятностью могут умереть от Covid-19.

Согласно статистике Минздрава Украины, за все время пандемии 82% умерших — это люди 60+.

Вакцинация от коронавируса может спасти их жизни, однако сегодня только 20% граждан от 60 лет сделали прививку первой дозой, двумя еще меньше — 16,6%.

— Доступ к вакцине уже есть в наиболее отдаленных уголках Украины, а мобильная бригада может приехать к тем, кто не может самостоятельно передвигаться. Самое важное — желание украинцев защититься от опасного вируса, — отметил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Если же анализировать данные этой возрастной группы, то 98,3% умерших от коронавируса — не были вакцинированы, а 97% госпитализированных — не имеют полного курса вакцинации.

Профильное ведомство в очередной раз призывает граждан пожилого возраста вакцинироваться от коронавируса. Также об этом должны позаботиться их младшие родственники — дети и внуки.