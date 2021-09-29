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Майже всі померлі від Covid-19 люди 60+ не були вакциновані – МОЗ

29 Вересня 2021, 11:43 Людмила Грубнік
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Люди похилого віку перебувають у групі ризику – вони хворіють на коронавірус у важчій формі та з більшою ймовірністю можуть померти від Covid-19.

Згідно зі статистикою МОЗ України, за увесь час пандемії 82% померлих – це люди 60+.

Вакцинація від коронавірусу може врятувати їхнє життя, проте сьогодні лише 20% громадян від 60 років зробили щеплення першою дозою, двома ще менше – 16,6%.

– Доступ до вакцини вже є в найбільш віддалених куточках України, а мобільна бригада може приїхати до тих, хто не може самостійно пересуватись. Найважливіше — бажання українців захиститись від небезпечного вірусу, – зазначив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

Якщо ж аналізувати дані цієї вікової групи, то 98,3% померлих від коронавірусу – не були вакциновані, а 97% госпіталізованих – не мають повного курсу вакцинації.

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Профільне відомство вкотре закликає громадян похилого віку вакцинуватися від коронавірусу. Також про це мають подбати їхні молодші родичі – діти та онуки.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ , МОЗ України , Смерть
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