В Україні продовжується вакцинація проти коронавірусу. Та українці не дуже поспішають робити щеплення. Державний експертний центр МОЗ повідомляє про 95 летальних випадків після вакцинації. По більшості уже закінчились розслідування. І поки у жодному не доведено зв’язок з вакцинацією

Дослідження в Америці та Європі показують, що при щепленні мРНК вакцинами, такими як Pfizer чи Moderna таки є ризик виникнення міокардитів і перикардитів.

Втім за даними Європейського агентства лікарських засобів ризик виникнення серцевих захворювань дуже низький – приблизно один випадок на 600 тис. людей.

Іншими слова – це проста статистика, якщо ви не щепитесь і захворієте на коронавірус у вас значно більший ризик померти, ніж коли ви вакцинуєтесь. Аби ще більше знизити ризики лікар пульмонолог Світлана Гук радить обрати просто інший тип вакцини, наприклад, інактивовану CoronaVac. Її виготовляють старішим перевіреним методом – на основі вбитого вірусу.

Та до вакцинації є ще одне питання. Чому є випадки, коли після щеплення люди таки хворіють на Covid-19?

Перша причина – чому вакциновані заражаються – це мутації вірусу.

Приміром, вакцина навчила організм боротись з одним білком вірусу, а він взяв і змінився. Імунна система вже його не розпізнає.

Друга причина – вакцинальний імунітет не настільки сильний як набутий – після того, як ви перехворіли.

Коли ви перехворіли на коронавірус в організмі залишається велика кількість антитіл, які постійно в бойовій готовності чекають на нове вторгнення вірусу і вдало його відбивають. Коли ж ви вакциновані, кількість антитіл значно менша, і вони можуть просто проґавити вірус. Він потрапляє всередину клітини і починає розмножуватись.

Як зрозуміти, якої кількості антитіл достатньо? Ізраїль один зі світових лідерів по вакцинації населення. Там щеплено понад 60% населення. Та попри це – з літа зростають цифри хворих на коронавірус.

Та в Ізраїлі вирішили добити Covid-19 повторною вакцинацією. Вирішили щеплювати громадян третьою бустерною дозою вакцини.

На думку лікаря, кількість антитіл другорядна. Важливо, щоб вони просто у вас були і тоді організм легше впорається з хворобою ніж, коли ви невакциновані.

Щеплення – це не ідеальна панацея. Як і будь-які ліки вона має побічні ефекти. Але в умовах пандемії – це все що ми маємо. Вакцинація не дає стовідсоткової гарантії, що ви не захворієте на коронавірус, зате дозволяє легше перенести хворобу.