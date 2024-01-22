Британский врач Ричард Рестак назвал точный возраст, когда человеку лучше отказаться от употребления алкоголя, чтобы предотвратить тяжелое и необратимое нейродегенеративное заболевание — деменцию.

По мере того, как мы стареем

Как отмечают эксперты Общества Альцгеймера, по мере того, как люди начинают стареть, алкоголь оказывает более долгосрочное воздействие на их здоровье и благополучие.

Есть данные, показывающие, что чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск развития деменции у человека.

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— Употребление алкоголя связано с уменьшением объема белого вещества мозга, которое помогает передавать сигналы между различными областями мозга, — утверждают специалисты.

Нормы алкоголя в неделю

По словам экспертов, это может привести к проблемам с функционированием мозга. Употребление алкоголя выше рекомендуемых норм (14 единиц в неделю или семь бокалов вина) в течение длительного периода времени может привести к сокращению участков мозга, отвечающих за память.

Употребление более 28 единиц алкоголя (14 бокалов вина) в неделю может привести к более резкому снижению умственных способностей по мере старения человека.

Прямой нейротоксин

Ричард Рестак описывает алкоголь как прямой нейротоксин — вещество, которое изменяет структуру или функцию нервной системы.

При этом медик уточнил тип деменции, связанный с чрезмерным употреблением алкоголя – синдром Вернике-Корсакова, который вызван недостатком тиамина (витамина B1), и к этому может привести длительное употребление алкоголя. Состояние влияет на кратковременную память.

Точный возраст отказа от алкоголя

Из-за вреда, который может нанести алкоголь, Рестак назвал возраст, когда следует стремиться навсегда исключить его из своей жизни.

— Я настоятельно рекомендую людям 65 лет и старше полностью и навсегда исключить алкоголь из своего рациона. Вы можете оказаться в некоторой опасности, и, вероятно, лучше вообще остановиться, — призвал врач.

Источник: Express