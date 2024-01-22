Британський лікар Річард Рестак назвав точний вік, коли людині краще відмовитися від вживання алкоголю, щоб запобігти важкому і незворотному нейродегенеративному захворюванню — деменції.

У міру того, як ми старіємо

Як зазначають експерти Товариства Альцгеймера, у міру того, як люди починають старіти, алкоголь чинить дедалі більший вплив на їхнє здоров’я та благополуччя.

Є дані, які засвідчують, що надмірне вживання алкоголю збільшує ризик розвитку деменції в людини.

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– Вживання алкоголю пов’язане зі зменшенням об’єму білої речовини мозку, яка допомагає передавати сигнали між різними областями мозку, – стверджують фахівці.

Норми алкоголю на тиждень

За словами експертів, це може призвести до проблем із функціонуванням мозку. Вживання алкоголю вище рекомендованих норм (14 одиниць на тиждень або сім келихів вина) протягом тривалого періоду часу може призвести до скорочення ділянок мозку, що відповідають за пам’ять.

Вживання понад 28 одиниць алкоголю (14 келихів вина) на тиждень може призвести до більш різкого зниження розумових здібностей у міру старіння людини.

Прямий нейротоксин

Річард Рестак описує алкоголь як прямий нейротоксин – речовину, яка змінює структуру або функцію нервової системи.

Водночас медик уточнив тип деменції, пов’язаний із надмірним вживанням алкоголю, – синдром Верніке-Корсакова, що спричинений нестачею тіаміну (вітаміну B1), і до цього може призвести тривале вживання алкоголю. Стан впливає на короткочасну пам’ять.

Точний вік відмови від алкоголю

Через шкоду, якої може завдати алкоголь, Рестак назвав вік, коли слід прагнути назавжди виключити його зі свого життя.

– Я настійно рекомендую людям 65 років і старше повністю і назавжди виключити алкоголь зі свого раціону. Ви можете опинитися в деякій небезпеці, і, ймовірно, краще взагалі зупинитися, – закликав лікар.

Джерело: Express