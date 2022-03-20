Обезвоживание у взрослых и детей — признаки и что делать

Во время войны украинцы могут не следить за режимом приема воды, находиться в состоянии стресса, из-за чего растет риск обезвоживания.
Несмотря на стереотипы, это состояние очень опасно. В Минздраве рассказали о симптомах обезвоживания и как с ним бороться.
Что приводит к обезвоживанию:
- ограниченное употребление воды;
- лихорадка;
- диарея;
- рвота;
- чрезмерное потоотделение или мочеиспускание;
- болезнь Аддисона.
Признаки умеренного обезвоживания:
- жажда;
- сухость во рту;
- темно-желтый цвет мочи;
- сухая и прохладная кожа;
- головная боль;
- судороги мышц.
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Симптомы обезвоживания у новорожденных:
- сухость во рту;
- отсутствие слез во время плача;
- сухие подгузники в течение трех часов;
- впалые глаза и щеки;
- сонливость, слабость.
Признаки значительного обезвоживания:
- жажда;
- очень сухая кожа;
- сухость слизистых;
- общая слабость;
- отсутствие мочи;
- головокружение;
- учащенное сердцебиение;
- запавшие глаза;
- сонливость;
- вялость;
- раздражительность;
- кратковременная потеря сознания.
Как избежать обезвоживания:
- пить воду, когда есть чувство жажды;
- если отсутствует желание, начать с маленьких глотков;
- давать ребенку жидкость из маленькой ложечки;
- лучше пить чаще, чем много воды в 1-2 подхода;
- пить больше, когда есть тошнота и рвота, диарея, усиленное потоотделение.
При любых симптомах обезвоживания, особенно если они вызваны определенными состояниями (диарея, отравление, рвота), следует обращаться к врачу.