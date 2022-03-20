Обезвоживание у взрослых и детей — признаки и что делать

Во время войны украинцы могут не следить за режимом приема воды, находиться в состоянии стресса, из-за чего растет риск обезвоживания.

Несмотря на стереотипы, это состояние очень опасно. В Минздраве рассказали о симптомах обезвоживания и как с ним бороться.

Что приводит к обезвоживанию:

ограниченное употребление воды;

лихорадка;

диарея;

рвота;

чрезмерное потоотделение или мочеиспускание;

болезнь Аддисона.

Признаки умеренного обезвоживания:

жажда;

сухость во рту;

темно-желтый цвет мочи;

сухая и прохладная кожа;

головная боль;

судороги мышц.

Симптомы обезвоживания у новорожденных:

сухость во рту;

отсутствие слез во время плача;

сухие подгузники в течение трех часов;

впалые глаза и щеки;

сонливость, слабость.

Признаки значительного обезвоживания:

жажда;

очень сухая кожа;

сухость слизистых;

общая слабость;

отсутствие мочи;

головокружение;

учащенное сердцебиение;

запавшие глаза;

сонливость;

вялость;

раздражительность;

кратковременная потеря сознания.

Как избежать обезвоживания:

пить воду, когда есть чувство жажды;

если отсутствует желание, начать с маленьких глотков;

давать ребенку жидкость из маленькой ложечки;

лучше пить чаще, чем много воды в 1-2 подхода;

пить больше, когда есть тошнота и рвота, диарея, усиленное потоотделение.

При любых симптомах обезвоживания, особенно если они вызваны определенными состояниями (диарея, отравление, рвота), следует обращаться к врачу.