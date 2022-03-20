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Советы

Обезвоживание у взрослых и детей — признаки и что делать

20 марта 2022, 12:08
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
вода
Источник: Depositphotos

Во время войны украинцы могут не следить за режимом приема воды, находиться в состоянии стресса, из-за чего растет риск обезвоживания.

Несмотря на стереотипы, это состояние очень опасно. В Минздраве рассказали о симптомах обезвоживания и как с ним бороться.

Что приводит к обезвоживанию:

  • ограниченное употребление воды;
  • лихорадка;
  • диарея;
  • рвота;
  • чрезмерное потоотделение или мочеиспускание;
  • болезнь Аддисона.

Признаки умеренного обезвоживания:

  • жажда;
  • сухость во рту;
  • темно-желтый цвет мочи;
  • сухая и прохладная кожа;
  • головная боль;
  • судороги мышц.
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Симптомы обезвоживания у новорожденных:

  • сухость во рту;
  • отсутствие слез во время плача;
  • сухие подгузники в течение трех часов;
  • впалые глаза и щеки;
  • сонливость, слабость.

Признаки значительного обезвоживания:

  • жажда;
  • очень сухая кожа;
  • сухость слизистых;
  • общая слабость;
  • отсутствие мочи;
  • головокружение;
  • учащенное сердцебиение;
  • запавшие глаза;
  • сонливость;
  • вялость;
  • раздражительность;
  • кратковременная потеря сознания.
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Как избежать обезвоживания:

  • пить воду, когда есть чувство жажды;
  • если отсутствует желание, начать с маленьких глотков;
  • давать ребенку жидкость из маленькой ложечки;
  • лучше пить чаще, чем много воды в 1-2 подхода;
  • пить больше, когда есть тошнота и рвота, диарея, усиленное потоотделение.

При любых симптомах обезвоживания, особенно если они вызваны определенными состояниями (диарея, отравление, рвота), следует обращаться к врачу.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні , МОЗ Украины , Советы
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