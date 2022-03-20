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Зневоднення у дорослих та дітей – ознаки та що роботи

20 Березня 2022, 12:08
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
вода
Джерело: Depositphotos

Під час війни українці можуть не стежити за режимом прийому води, перебувати у стані стресу, через що зростає ризик зневоднення.

Попри стереотипи, цей стан дуже небезпечний. У МОЗ розповіли про симптоми зневоднення та як з ним боротися.

Що призводить до зневоднення:

  • обмежене вживання води;
  • лихоманка;
  • діарея;
  • блювання;
  • надмірне потовиділення чи сечовипускання;
  • хвороба Аддісона.

Ознаки помірного зневоднення:

  • спрага;
  • сухість у роті;
  • темно-жовтий колір сечі;
  • суха і прохолодна шкіра;
  • головний біль;
  • судоми м’язів.
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Симптоми зневоднення у немовлят:

  • сухість у роті;
  • відсутність сліз під час плачу;
  • сухі підгузки протягом  трьох годин;
  • запалі очі та щоки;
  • сонливість, слабкість.

Ознаки значного зневоднення:

  • спрага;
  • дуже суха шкіра;
  • сухість слизових оболонок;
  • загальна слабкість;
  • відсутність сечі;
  • запаморочення;
  • прискорене серцебиття;
  • запалі очі;
  • сонливість;
  • млявість;
  • дратівливість;
  • короткочасна втрата свідомості.
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Як уникнути зневоднення:

  • пити воду, коли є відчуття спраги;
  • якщо відсутнє бажання, почати з маленьких ковтків;
  • давати дитині рідину з маленької ложечки;
  • краще пити частіше, ніж багато води за 1-2 рази;
  • пити більше, коли є нудота та блювання, діарея, посилене потовиділення.

За будь-яких симптомів зневоднення, особливо, якщо вони спричинені певними станами (діарея, отруєння, блювота тощо), потрібно звертатись до лікаря.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні , МОЗ України , Поради
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