Зневоднення у дорослих та дітей – ознаки та що роботи

Під час війни українці можуть не стежити за режимом прийому води, перебувати у стані стресу, через що зростає ризик зневоднення.

Попри стереотипи, цей стан дуже небезпечний. У МОЗ розповіли про симптоми зневоднення та як з ним боротися.

Що призводить до зневоднення:

обмежене вживання води;

лихоманка;

діарея;

блювання;

надмірне потовиділення чи сечовипускання;

хвороба Аддісона.

Ознаки помірного зневоднення:

спрага;

сухість у роті;

темно-жовтий колір сечі;

суха і прохолодна шкіра;

головний біль;

судоми м’язів.

Симптоми зневоднення у немовлят:

сухість у роті;

відсутність сліз під час плачу;

сухі підгузки протягом трьох годин;

запалі очі та щоки;

сонливість, слабкість.

Ознаки значного зневоднення:

спрага;

дуже суха шкіра;

сухість слизових оболонок;

загальна слабкість;

відсутність сечі;

запаморочення;

прискорене серцебиття;

запалі очі;

сонливість;

млявість;

дратівливість;

короткочасна втрата свідомості.

Як уникнути зневоднення:

пити воду, коли є відчуття спраги;

якщо відсутнє бажання, почати з маленьких ковтків;

давати дитині рідину з маленької ложечки;

краще пити частіше, ніж багато води за 1-2 рази;

пити більше, коли є нудота та блювання, діарея, посилене потовиділення.

За будь-яких симптомів зневоднення, особливо, якщо вони спричинені певними станами (діарея, отруєння, блювота тощо), потрібно звертатись до лікаря.