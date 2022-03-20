Зневоднення у дорослих та дітей – ознаки та що роботи

Під час війни українці можуть не стежити за режимом прийому води, перебувати у стані стресу, через що зростає ризик зневоднення.
Попри стереотипи, цей стан дуже небезпечний. У МОЗ розповіли про симптоми зневоднення та як з ним боротися.
Що призводить до зневоднення:
- обмежене вживання води;
- лихоманка;
- діарея;
- блювання;
- надмірне потовиділення чи сечовипускання;
- хвороба Аддісона.
Ознаки помірного зневоднення:
- спрага;
- сухість у роті;
- темно-жовтий колір сечі;
- суха і прохолодна шкіра;
- головний біль;
- судоми м’язів.
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Симптоми зневоднення у немовлят:
- сухість у роті;
- відсутність сліз під час плачу;
- сухі підгузки протягом трьох годин;
- запалі очі та щоки;
- сонливість, слабкість.
Ознаки значного зневоднення:
- спрага;
- дуже суха шкіра;
- сухість слизових оболонок;
- загальна слабкість;
- відсутність сечі;
- запаморочення;
- прискорене серцебиття;
- запалі очі;
- сонливість;
- млявість;
- дратівливість;
- короткочасна втрата свідомості.
Як уникнути зневоднення:
- пити воду, коли є відчуття спраги;
- якщо відсутнє бажання, почати з маленьких ковтків;
- давати дитині рідину з маленької ложечки;
- краще пити частіше, ніж багато води за 1-2 рази;
- пити більше, коли є нудота та блювання, діарея, посилене потовиділення.
За будь-яких симптомів зневоднення, особливо, якщо вони спричинені певними станами (діарея, отруєння, блювота тощо), потрібно звертатись до лікаря.