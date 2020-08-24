Коронавирус не отступает и на День Независимости. 24 августа зафиксировали 1 799 новых случаев. Всего переболело Covid-19 106 757 человек.
За сутки умерло 22 украинца, всего 2 293 человека.
Излечилось 289 человек, в общем 52 524.
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Всего проведено 1 425 351 тестирования методом ПЦР.
Среди больных 127 детей и 86 медработников. Госпитализированы 279 человек.
Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Черновицкой области (241), Киеве (209), Ивано-Франковской (170), Одесской (145), Львовской (142), Харьковской (141) и Тернопольской (139) областях.
Коронавирус по регионам:
- Винницкая обл — 3 624 (+32);
- Волынская обл — 5 102 (+50);
- Днепропетровская обл — 2 005 (+39);
- Донецкая обл — 1 237 (+3);
- Житомирская обл — 2 864 (+43);
- Закарпатская обл — 7 026 (+39);
- Запорожская обл — 1 377 (+46);
- Ивано-Франковская обл — 7 975 (+170);
- Кировоградская обл — 768 (+4);
- Киев — 12 023 (+209);
- Киевская обл — 5 025 (+73);
- Львовская обл — 13 253 (+142);
- Луганская обл — 244 (11);
- Николаевская обл — 997 (+16);
- Одесская обл — 6 054 (+145);
- Полтавская обл — 663 (+21);
- Ровенская обл — 8 559 (+99);
- Сумская обл — 1 187 (+22);
- Тернопольская обл — 4 765 (+139);
- Харьковская обл — 7 634 (+141);
- Херсонская обл — 336 (+2);
- Хмельницкая обл — 2 010 (+64);
- Черновицкая обл — 9 167 (+241);
- Черкасская обл — 1 297 (+11);
Черниговская обл — 1 520 (+52).
Топ городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:
- Киев — 21.53%;
- Львов — 20.76%;
- Ивано-Франковск — 19.98%;
- Винница — 17.08%;
- Ужгород — 16.83%.
Коронавирус в Украины 23 августа
В День флага, 23 августа, в Украине зафиксировали 1 987 инфицирований Covid-19. Всего 104 958 украинцев переболели коронавирусом.
От осложнений, вызванных инфекцией, умерло 2 271 человек.
По данным Минздрава, в Украине начинается вторая волна пандемии.