Коронавирус не отступает и на День Независимости. 24 августа зафиксировали 1 799 новых случаев. Всего переболело Covid-19 106 757 человек.

За сутки умерло 22 украинца, всего 2 293 человека.

Излечилось 289 человек, в общем 52 524.

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Всего проведено 1 425 351 тестирования методом ПЦР.

Среди больных 127 детей и 86 медработников. Госпитализированы 279 человек.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Черновицкой области (241), Киеве (209), Ивано-Франковской (170), Одесской (145), Львовской (142), Харьковской (141) и Тернопольской (139) областях.

Коронавирус по регионам:

Винницкая обл — 3 624 (+32);

Волынская обл — 5 102 (+50);

Днепропетровская обл — 2 005 (+39);

Донецкая обл — 1 237 (+3);

Житомирская обл — 2 864 (+43);

Закарпатская обл — 7 026 (+39);

Запорожская обл — 1 377 (+46);

Ивано-Франковская обл — 7 975 (+170);

Кировоградская обл — 768 (+4);

Киев — 12 023 (+209);

Киевская обл — 5 025 (+73);

Львовская обл — 13 253 (+142);

Луганская обл — 244 (11);

Николаевская обл — 997 (+16);

Одесская обл — 6 054 (+145);

Полтавская обл — 663 (+21);

Ровенская обл — 8 559 (+99);

Сумская обл — 1 187 (+22);

Тернопольская обл — 4 765 (+139);

Харьковская обл — 7 634 (+141);

Херсонская обл — 336 (+2);

Хмельницкая обл — 2 010 (+64);

Черновицкая обл — 9 167 (+241);

Черкасская обл — 1 297 (+11);

Черниговская обл — 1 520 (+52).

Топ городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:

Киев — 21.53%;

Львов — 20.76%;

Ивано-Франковск — 19.98%;

Винница — 17.08%;

Ужгород — 16.83%.

Коронавирус в Украины 23 августа

В День флага, 23 августа, в Украине зафиксировали 1 987 инфицирований Covid-19. Всего 104 958 украинцев переболели коронавирусом.

От осложнений, вызванных инфекцией, умерло 2 271 человек.

По данным Минздрава, в Украине начинается вторая волна пандемии.