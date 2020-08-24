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1 799 за сутки: в Украине держится высокий показатель новых случаев коронавируса

24 августа, 08:50 Андрій Жигайло
1 799 за сутки: в Украине держится высокий показатель новых случаев коронавируса

Коронавирус не отступает и на День Независимости. 24 августа зафиксировали 1 799 новых случаев. Всего переболело Covid-19 106 757 человек.

За сутки умерло 22 украинца, всего 2 293 человека.

Излечилось 289 человек, в общем 52 524.

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Всего проведено 1 425 351 тестирования методом ПЦР.

Среди больных 127 детей и 86 медработников. Госпитализированы 279 человек.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Черновицкой области (241), Киеве (209), Ивано-Франковской (170), Одесской (145), Львовской (142), Харьковской (141) и Тернопольской (139) областях.

Коронавирус по регионам:

  • Винницкая обл — 3 624 (+32);
  • Волынская обл — 5 102 (+50);
  • Днепропетровская обл — 2 005 (+39);
  • Донецкая обл — 1 237 (+3);
  • Житомирская обл — 2 864 (+43);
  • Закарпатская обл — 7 026 (+39);
  • Запорожская обл — 1 377 (+46);
  • Ивано-Франковская обл — 7 975 (+170);
  • Кировоградская обл — 768 (+4);
  • Киев — 12 023 (+209);
  • Киевская обл — 5 025 (+73);
  • Львовская обл — 13 253 (+142);
  • Луганская обл — 244 (11);
  • Николаевская обл — 997 (+16);
  • Одесская обл — 6 054 (+145);
  • Полтавская обл — 663 (+21);
  • Ровенская обл — 8 559 (+99);
  • Сумская обл — 1 187 (+22);
  • Тернопольская обл — 4 765 (+139);
  • Харьковская обл — 7 634 (+141);
  • Херсонская обл — 336 (+2);
  • Хмельницкая обл — 2 010 (+64);
  • Черновицкая обл — 9 167 (+241);
  • Черкасская обл — 1 297 (+11);
    Черниговская обл — 1 520 (+52).

Топ городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:

  • Киев — 21.53%;
  • Львов — 20.76%;
  • Ивано-Франковск — 19.98%;
  • Винница — 17.08%;
  • Ужгород — 16.83%.

Коронавирус в Украины 23 августа

В День флага, 23 августа, в Украине зафиксировали 1 987 инфицирований Covid-19. Всего 104 958 украинцев переболели коронавирусом.

От осложнений, вызванных инфекцией, умерло 2 271 человек.

По данным Минздрава, в Украине начинается вторая волна пандемии.

Источник
СНБО
Теги
Карантин , Коронавірус Covid-19
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