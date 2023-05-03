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10 скорых передала Южная Корея Украине

3 мая 2023, 12:32
Валентина Андрейко журналіст
швидка

Чтобы эти 10 современных автомобилей скорой помощи прибыли из Южной Кореи в Украину, приложили усилия многие люди.

Но все же решающую роль сыграли лично послы — Ким Хьонг То и Дмитрий Пономаренко. Подключились и сопредседатель межпарламентских связей с Республикой Корея Дмитрий Припутень и, конечно, Министерство здравоохранения Украины.

 — Несмотря на небольшие габариты, “скорые” хорошо спланированы внутри — рассчитаны на транспортировку двух лежачих пациентов, как минимум, — говорит заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Заместитель министра подчеркивает, что авто имеют все необходимое для оказания качественной экстренной медицинской помощи.

— Здесь есть автоматические дефибрилляторы, носилки, кислородные баллоны, бандажи, шейные воротнички, аспирационные катетеры, тейпы для катетеризации вен и т.д., — детализирует Мария Карчевич.

Одна из машин скорой поедет на Сумщину, в приграничных районах которой не утихают обстрелы.

— Именно такая супероснащенная машина скорой медпомощи очень необходима в нашем приграничном районе, — говорит главный врач Белопольского центра первичной медпомощи, что на Сумщине, Константин Рожин.

Южнокорейские скорые будут работать также в Днепропетровской, Закарпатской, Львовской областях.

Машины уже в пути к пунктам назначения.

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Джерело і фото: МОЗ

Теги
МОЗ Украины Южная Корея швидка допомога
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