Щоб ці 10 сучасних автівок швидкої допомоги прибули з Південної Кореї в Україну доклали зусиль багато людей.

Але все ж вирішальну роль зіграли особисто посли – Кім Хьонг Те та Дмитро Пономаренко. Підключилися і співголова міжпарламентських зв’язків з Республікою Корея Дмитро Припутень і, звісно, Міністерство охорони здоров’я України.

– Попри невеликі габарити, «швидкі» добре сплановані всередині, розраховані на транспортування двох лежачих пацієнтів, як мінімум, – говорить заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Карчевич підкреслює, що авто мають усе необхідне для надання якісної екстреної медичної допомоги.

– Тут є і автоматичні дефібрилятори, ноші, кисневі балони, бандажі, шийні комірці, аспіраційні катетери, тейпи для катетеризації вен тощо, – деталізує заступниця міністра.

Одна з машин швидкої поїде на Сумщину, у прикордонних районах якої не вщухають обстріли.

– Саме така супероснащена автівка швидкої медичної допомоги дуже необхідна в нашому прикордонному районі, – говорить головний лікар Білопільського центру первинної медичної допомоги, що на Сумщині, Костянтин Рожин.

Південнокорейські швидкі працюватимуть також у Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській областях.

Машини вже в дорозі до пунктів призначення.

Джерело і фото: МОЗ