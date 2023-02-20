Казахстанський бізнесмен передав дитячим лікарням України вісім генераторів великої потужності. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

У відомстві нагадали, що це не перший такий подарунок нашій країні від казахстанського бізнесу.

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Нещодавно меценати з Казахстану передали 41 генератор для українських лікарень. Перша і друга партії генераторів були доставлені завдяки роботі міжпарламентської групи дружби Україна-Казахстан, яку очолює народний депутат Сергій Нагорняк.

Фото: МОЗ