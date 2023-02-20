Казахстанский бизнесмен передал детским больницам Украины восемь генераторов большой мощности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве напомнили, что это не первый такой подарок нашей стране от казахстанского бизнеса.

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Недавно меценаты из Казахстана передали 41 генератор для украинских больниц. Первая и вторая партии генераторов были доставлены благодаря работе межпарламентской группы дружбы Украина — Казахстан, которую возглавляет народный депутат Сергей Нагорняк.

Фото: Минздрав