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Помощь из Казахстана: восемь мощных генераторов получили детские больницы Украины

20 февраля 2023, 08:57
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
генератор

Казахстанский бизнесмен передал детским больницам Украины восемь генераторов большой мощности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве напомнили, что это не первый такой подарок нашей стране от казахстанского бизнеса.

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Недавно меценаты из Казахстана передали 41 генератор для украинских больниц. Первая и вторая партии генераторов были доставлены благодаря работе межпарламентской группы дружбы Украина — Казахстан, которую возглавляет народный депутат Сергей Нагорняк.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Благотворительность відключення світла Казахстан Лікарні
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