Влиятельный журнал Time обнародовал список ста самых влиятельных людей мира в сфере здоровья.

Список условно разделен на подразделы — Новаторы, Титаны, Пионеры, Лидеры, Катализаторы. Среди них врачи, ученые, президенты стран, руководители общественных организаций, создатели новых технологий в сфере здравоохранения, волонтеры, фармацевты, экологи.

В первый раздел, Новаторы, вошли и двое украинцев — врач Дмитрий Газда, создавший стартап по производству бионических протезов рук, и американский волонтер украинского происхождения Дора Хомяк — генеральный директор благотворительного фонда Razom.

Бионические руки Esper Bionics ценятся в мире

Дмитрий Газда — врач-дерматолог и соучредитель стартапа Esper Bionics, специализирующегося на создании бионических протезов.

Кроме Украины фирма имеет офисы в США и Германии. Компания создает роботизированные руки, с помощью которых человек, оставшийся без конечности, может выполнять даже самые деликатные движения — например, оторвать от грозди одну виноградинку.

Стоит отметить, что Esper Bionics бесплатно предоставляет бионические руки раненым военным и гражданским украинцам, пострадавшим от войны, полагаясь на пожертвования для покрытия расходов на производство.

Сейчас такие умные протезы получили 70 человек, еще 250 находятся в списке ожидания.

Razom к победе

Дора Хомяк — жительница Нью-Йорка, ее родители украинцы никогда не порывали связей с Украиной, часто бывали здесь после обретения Независимости, помогали в становлении нашего государства, в развитии его гражданского общества.

Некоммерческая благотворительная организация Razom, генеральным директором которой является Дора, в течение последнего десятилетия сосредоточена на улучшении здоровья и благосостояния украинцев. Она начала работать еще задолго до большой войны.

А после полномасштабного российского вторжения Razom стал волонтерской командой. Они собирали и тратили около $200 тыс. в год. В Фонде работало примерно 75 человек, которые жили и в США, и в Украине.

Razom на сегодняшний день уже оказал помощи на $100 млн. На эти средства закупалось оборудование для украинских больниц, осуществлялась поддержка медиков, работающих на передовой.

Недавно Фонд предоставил несколько мобильных медицинских установок для использования вблизи линии фронта, чтобы врачи могли стабилизировать тяжело раненых, не дожидаясь автотранспорта для их эвакуации.

Razom сотрудничает с американскими хирургами, которые ездят в Украину, чтобы выполнять сложные операции и обучать украинских студентов-медиков.

Вместе со своими коллегами Хомяк выступает за продолжение поддержки Украины со стороны законодателей США.

Источник и фото: Time