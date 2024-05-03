Впливовий журнал Time оприлюднив список ста найвпливовіших людей світу у сфері здоров’я.

Список умовно розділений на підрозділи – Новатори, Титани, Піонери, Лідери, Каталізатори. Серед них – лікарі, науковці, президенти країн, очільники громадських організацій, творці нових технологій у сфері охорони здоров’я, волонтери, фармацевти, екологи.

До першого розділу, Новатори, увійшли і двоє українців – лікар Дмитро Газда, який створив стартап із виробництва біонічних протезів рук, та американська волонтерка українського походження Дора Хомяк – генеральна директорка благодійного фонду Razom.

Біонічні руки Esper Bionics цінуються у світі

Дмитро Газда – лікар-дерматолог і співзасновник стартапу Esper Bionics, що спеціалізується на створенні біонічних протезів.

Окрім України фірма має офіси у США та Німеччині. Компанія створює роботизовані руки, за допомогою яких людина, що залишилася без кінцівки, може виконувати навіть найделікатніші рухи – наприклад, відірвати від грона одну виноградинку.

Варто наголосити, що Esper Bionics безкоштовно надають біонічні руки пораненим військовим і цивільним українцям, що постраждали від війни, покладаючись на пожертви для покриття витрат на виробництво.

Наразі такі розумні протези отримали 70 людей, ще 250 перебувають у списку очікування.

Razom до перемоги

Дора Хомяк – жителька Нью-Йорка, її батьки – українці, вони ніколи не поривали зв’язків з Україною, часто бували тут після здобуття Незалежності, допомагали у становленні нашої держави, у розбудові її громадянського суспільства.

Некомерційна благодійна організація Razom, генеральним директором якої є Дора, протягом останнього десятиліття зосереджена на покращенні здоров’я та добробуту українців. Організація почала працювати ще задовго до великої війни.

А після повномасштабного російського вторгнення Razom став волонтерським підрозділом. Вони збирали та витрачали близько $200 тис. на рік. У Фонді працювало приблизно 75 осіб, які жили і в США, і в Україні.

Razom на сьогодні уже надав допомоги на $100 млн. На ці кошти закуповували обладнання для українських лікарень, здійснювали підтримку медиків, що працюють на передовій.

Нещодавно Фонд надав кілька мобільних медичних установок для використання поблизу лінії фронту, щоб лікарі могли стабілізувати тяжко поранених, не чекаючи на автотранспорт для їхньої евакуації.

Razom співпрацює з американськими хірургами, які їздять в Україну, щоб виконувати складні операції та навчати українських студентів-медиків.

Разом зі своїми колегами Хомяк виступає за продовження підтримки України з боку законодавців США.

Джерело і фото: Time