210 производств за подделку Covid-документов: Клименко о работе мобильных групп

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал о результатах работы мобильных групп за две недели.

В эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV Клименко доложил, что в настоящее время в Украине работает уже 1,4 тыс. мобильных рейдовых групп, проверяющих соблюдение карантинных мер, а также оригинальность сертификатов о вакцинации.

Дополнительно около 12 тыс. сотрудников полиции вне ежедневной работы занимаются контролем соблюдения карантина.

— Что касается результатов работы, то даже за эти две недели у нас составлено около 4,8 тыс. протоколов. Постановлений – почти 27 тыс., это что касается соблюдения масочного режима. И только за подделку Covid-документов нами открыто за эти две недели 210 уголовных производств.

С 21 октября за соблюдением карантина в Украине следят специальные мобильные бригады. Они проверят наличие Covid-сертификатов, а также соблюдение масочного режима.

В частности, они работают в межобластном общественном транспорте, а также в общественных местах в красных зонах, где запрещено находиться без сертификата о вакцинации или отрицательного теста.

Полицейские требуют предъявить документы выборочно. Они сканируют QR-код с помощью специального программного обеспечения, установленного на их технику.

Подробности о рейдах по соблюдению карантина читайте в материале.