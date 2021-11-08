210 проваджень за підробку Covid-документів: Клименко про роботу мобільних груп

Очільник Національної поліції України Ігор Клименко розповів про результати роботи мобільних груп за два тижні.

В ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV Клименко доповів, що наразі в Україні працює уже 1,4 тис. мобільних рейдових груп, які перевіряють дотримання карантинних заходів, а також оригінальність сертифікатів про вакцинацію.

Додатково близько 12 тис. працівників поліції поза щоденною роботою займаються контролем за дотриманням карантину.

– Щодо результатів роботи, то навіть за ці два тижні у нас складено близько 4,8 тис. протоколів. Постанов – майже 27 тис., це що стосується дотримання маскового режиму. І тільки за підробку Covid-документів нами відкрито за ці два тижні 210 кримінальних проваджень.

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