У нее обгорела четверть тела, погибли родители, а Насте удалось выпрыгнуть из горящей машины во время ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино.

24 августа 2022 года родители привезли Анастасию Пригонец на железнодорожную станцию ​​Чаплино, потому что она должна была ехать на учебу во Львов. Как раз в этот момент прилетела российская ракета. Погибли 25 гражданских людей. Среди них – родители девушки. Они сгорели в собственном автомобиле. Ей удалось выпрыгнуть из горящей машины.

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Сначала Настю доставили в Днепропетровск в областную детскую клиническую больницу. У девушки ожоги составляли около 25% тела (больше всего пострадала рука) и Настя получила осколочное ранение головы. Из-за травм почти отказали почки, начался сепсис, легкие — в критическом состоянии. Врачи перевели Настю в медикаментозную ком.

Спасать девочку согласились врачи из австрийского города Грац. Однако перед переездом ее нужно было стабилизировать, иначе Настя бы не пережила долгую дорогу. Силами волонтеров девушку доставили в столичный Охматдет.

Заведующий отделением АИТ по ЭКМО НДСЛ Охматдет, врач анестезиолог Андрей Высоцкий рассказал:

– К нам Анастасия поступила в тяжелом состоянии: быстро развивалась почечная недостаточность с гиперкалиемией (повышение уровня калия в крови, что может привести к остановке сердца). В Охматдете ее проконсультировала мультидисциплинарная команда специалистов совместно с комбустиологом Киевского ожогового центра. Срочно было проведено оперативное вмешательство — фасциотомию и некротомию.

Андрей Высоцкий добавил, что важно было правильно определить тактику ведения относительно острого повреждения почек. Вместе с заведующим отделением интенсивной терапии острых интоксикаций Александром Уриным они избрали пошаговую стратегию — первые сутки восстановить объем жидкости и пытаться стабилизировать состояние без диализа. На вторые сутки пришлось выбирать между видами гемодиализа. За трое суток с помощью интермиттирующего гемодиализа удалось скорректировать критические нарушения и подготовить Анастасию к длительной транспортировке.

Эти несколько дней были решающими. После комплекса исследований и процедур 6 сентября Настя отправилась в дальний путь.

Первая остановка была во Львове: там пациентку осмотрели, сделали анализы и убедились, что можно ехать дальше. После этого реанимационная скорая в Польшу, а оттуда — самолетом в австрийскую больницу.

Сегодня на первом плане стоит спасение наиболее обгоревшей руки. Затем потребуются многочисленные пластические операции.

Рядом с девушкой находится ее 19-летний брат Денис, самый близкий человек, оставшийся у Насти. Наши врачи, как и Настусин брат, верят, что лечение девушки будет успешным.

Источник: Охматдет

Фото: Охматдет