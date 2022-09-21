У нее обгорела четверть тела, погибли родители, а Насте удалось выпрыгнуть из горящей машины во время ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино.
24 августа 2022 года родители привезли Анастасию Пригонец на железнодорожную станцию Чаплино, потому что она должна была ехать на учебу во Львов. Как раз в этот момент прилетела российская ракета. Погибли 25 гражданских людей. Среди них – родители девушки. Они сгорели в собственном автомобиле. Ей удалось выпрыгнуть из горящей машины.
Сначала Настю доставили в Днепропетровск в областную детскую клиническую больницу. У девушки ожоги составляли около 25% тела (больше всего пострадала рука) и Настя получила осколочное ранение головы. Из-за травм почти отказали почки, начался сепсис, легкие — в критическом состоянии. Врачи перевели Настю в медикаментозную ком.
Спасать девочку согласились врачи из австрийского города Грац. Однако перед переездом ее нужно было стабилизировать, иначе Настя бы не пережила долгую дорогу. Силами волонтеров девушку доставили в столичный Охматдет.
Заведующий отделением АИТ по ЭКМО НДСЛ Охматдет, врач анестезиолог Андрей Высоцкий рассказал:
– К нам Анастасия поступила в тяжелом состоянии: быстро развивалась почечная недостаточность с гиперкалиемией (повышение уровня калия в крови, что может привести к остановке сердца). В Охматдете ее проконсультировала мультидисциплинарная команда специалистов совместно с комбустиологом Киевского ожогового центра. Срочно было проведено оперативное вмешательство — фасциотомию и некротомию.
Андрей Высоцкий добавил, что важно было правильно определить тактику ведения относительно острого повреждения почек. Вместе с заведующим отделением интенсивной терапии острых интоксикаций Александром Уриным они избрали пошаговую стратегию — первые сутки восстановить объем жидкости и пытаться стабилизировать состояние без диализа. На вторые сутки пришлось выбирать между видами гемодиализа. За трое суток с помощью интермиттирующего гемодиализа удалось скорректировать критические нарушения и подготовить Анастасию к длительной транспортировке.
Эти несколько дней были решающими. После комплекса исследований и процедур 6 сентября Настя отправилась в дальний путь.
Первая остановка была во Львове: там пациентку осмотрели, сделали анализы и убедились, что можно ехать дальше. После этого реанимационная скорая в Польшу, а оттуда — самолетом в австрийскую больницу.
Сегодня на первом плане стоит спасение наиболее обгоревшей руки. Затем потребуются многочисленные пластические операции.
Рядом с девушкой находится ее 19-летний брат Денис, самый близкий человек, оставшийся у Насти. Наши врачи, как и Настусин брат, верят, что лечение девушки будет успешным.
Источник: Охматдет
Фото: Охматдет